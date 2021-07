Google Maps quiere facilitar sus viajes en la capital

Google anuncia una nueva función para comprender mejor las áreas bajas en carbono y herramientas para organizar sus viajes.

En París, buscamos emisiones de carbono. En la capital, a partir del 1 de junio, los vehículos no clasificados, clasificados como Grid Air 5 o Grid Air 4, ya no podrán circular en todo el territorio incluido dentro de la autopista 86 (excluida) de 8 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes. Para ver más claramente en este nuevo orden, Google anuncia la introducción de una nueva función llamada Mapas “Advertencias de bajas emisiones de carbono”.

En resumen, esta es una pregunta aquí. Informar a los automovilistas del funcionamiento de estas áreas reguladas. Restringen el acceso a ciertos vehículos contaminantes para mantener la calidad del aire. Gracias a esta función disponible en Android e iOS, los usuarios pueden saber si su vehículo es reconocido o no en un área en particular. Google también quiere promover otras rutas o alternativas de viaje tanto como sea posible.

Estas alertas aparecen en la parte inferior de la pantalla y están vinculadas al sitio del gobierno. El objetivo es que todos puedan planificar mejor sus viajes a la capital.

Nuevas funcionalidades para la reapertura de espacios culturales

Este verano todavía está bajo el signo de una epidemia y Google lo comprende bien. En el mapa, la empresa está utilizando nuevas funciones para facilitar la vida diaria de sus usuarios franceses. Por lo tanto, proporciona mapas Predicciones de asistencia Para usuarios de transporte público y nueva operación de tarjeta personalizada. Este filtro permite al usuario Imagina de inmediato lo que buscaba a su alrededor. : Cafés, restaurantes o tiendas Finalmente, la aplicación utiliza un nuevo historial de viajes que le permite realizar un seguimiento de sus viajes de un mes a otro. La empresa declara esta nueva característica 100% privada.

Todas sus nuevas herramientas ya están disponibles en aplicaciones de iOS y Android. Para beneficiarse de esto, actualice Mapa de Google.

Descarga Google Maps