Google lanza muchas actualizaciones para fotos y YouTube

Rediseño de algunas de las principales interfaces este fin de semana y la Xbox Series X | El agente web ha lanzado una serie de nuevas funciones brillantes, incluida la compatibilidad con HDR en YouTube para consolas S.

Google Photos está mejorando su interfaz de tableta

En junio pasado, Google Photos rediseñó su interfaz para teléfonos inteligentes y computadoras. La versión para tableta de la aplicación para compartir fotos también vio algunas mejoras, pero hasta ahora el contenido ha estado copiando la interfaz móvil, sin mucha optimización de compromiso. Este fin de semana, la compañía finalmente cambió las cosas, permitiéndole navegar entre los diferentes menús del sitio (archivo, papelera de reciclaje, sugerencias útiles o biblioteca de fotos) agregando no solo un campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla, sino también una barra de navegación a la izquierda. Tenga en cuenta que la innovación todavía se está utilizando Actualización 5.25, Por lo que aún no es accesible para todos los usuarios. Por su parte, la versión para iOS de la aplicación aún no se ha actualizado.

Búsqueda de Google lanza una nueva interfaz móvil

Después de Google Photos, este es un momento para un pequeño cambio visual en el motor de búsqueda de Google. Desde el viernes, los usuarios se han beneficiado mucho Resultados de búsqueda simplificados, Lo que facilita el acceso a la información que busca. En el blog oficial de la compañía, Aileen Cheng, detrás del rediseño, explicó: “Queríamos dar un paso atrás para simplificar un poco las cosas para que la gente pudiera encontrar lo que buscaba de forma más rápida y sencilla”.

YouTube en HDR en Xbox Series X | S.

Xbox Series X desde que se lanzó la consola en noviembre pasado Se puede acceder a esto explícitamente en S, YouTube ahora es compatible con HDR En la última consola de Microsoft. Desde la última actualización de la aplicación, ahora es posible mostrar el logotipo HDR en videos compatibles, por supuesto, si tiene un televisor inteligente que es capaz de soportar la tecnología. Tenga en cuenta que por ahora, PS5 no tiene ese soporte.

YouTube es una PWA

La plataforma de Google utiliza su propia PWA (para uso web avanzado), que le permite aprovechar la funcionalidad del sitio web Aplicación propia desde dispositivo compatible. La ventaja de una PWA es que se actualiza automáticamente, más rápido que una aplicación tradicional.