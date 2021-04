Google.com.ar, la versión argentina de Google, lo compró por tan solo 5, lo que provocó que el motor de búsqueda no estuviera disponible temporalmente en el país durante unas horas.

El miércoles, un argentino compró el nombre de dominio de Google del país por solo 540 pesos argentinos, que se encuentra al tipo de cambio actual de 4,79. El dominio ya está disponible para la venta y la compra ha cerrado temporalmente google.com.ar.

Nicola Corowa, el presunto perpetrador, tuiteó: Quiero aclarar eso yendo a http://nic.ar Vi un nombre http://google.com.ar ¡Disponible y comprado legalmente según sea necesario!

Y en otro mensaje dice: Esto es lo que vi el día que compré el dominio. http://google.com.ar, gracias por su apoyo !!

Cuando Kuroa compró el nombre de dominio del motor de búsqueda, Argentina no pudo acceder al motor de búsqueda y se declaró no disponible durante tres horas. Sin embargo, Google pudo volver a la normalidad después de que el país tuvo dificultades técnicas para acceder al sitio. Google y NIC Argentina, el registrador de nombres de dominio que lo adquirió, no han comentado cómo Kuroa pudo comprar el motor de búsqueda y por qué se compró el nombre de dominio. Se registró en el sitio web de NIC como producto.

Los usuarios de Google en Argentina se han quejado de que el sitio estuvo fuera de servicio durante aproximadamente tres horas y especularon que esto era el resultado de un tiempo de inactividad del servidor. Pero el tuit de Coroa ayudó a aclarar las cosas más tarde.

En cualquier caso, este tipo de actividad es similar a la ciberocupación, que es la práctica de registrar un nombre de dominio idéntico a una marca, con la intención de revenderlo posteriormente a un destinatario, cambiar su visión o capitalizar su reputación. En este caso, la explicación más razonable de la situación es que Kuroa pudo haber comprado Google.com.ar porque Google Argentina olvidó renovar su dominio y no activó la función de renovación automática.

Sin embargo, aunque varios medios informaron que el dominio de Google para Google.com.ar ha expirado, este no parece ser el caso: aunque Corowa aparentemente pudo comprar el nombre de dominio desde un escritorio estándar, informó OpenDataCordoba que google. com. es Expirará en julio de este año. Sin embargo, el nombre de dominio no debe aparecer en NIC Argentina como un nombre de dominio disponible. Ante esta situación, las preguntas sobre cómo reportar Google.com.ar en NIC Argentina siguen sin respuesta.

Por lo que valió la pena, la página de inicio global de Google.com estuvo disponible y accesible en el país durante el cierre de Google Argentina y no se vio afectada.

Esta situación no es la primera que ha encontrado Google. El año pasado, el dominio de Google India sufrió la misma suerte que Google Argentina cuando Blogspot.in dejó de conectarse a Internet, lo que provocó el cierre de miles de publicaciones de microblogging. Desde entonces, Google ha recuperado el acceso a esta área, pero la empresa claramente no está interesada en mantener el servicio real. A partir de hoy, se está redirigiendo a la página de inicio de Google en India y en otros lugares.

