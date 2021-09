“Golpeé esta última esquina también”

Segundo en la clasificación en el spa, George Russell, quien automáticamente se convirtió en un escenario al día siguiente, fue sin duda un poco codicioso durante la Q2 del Gran Premio de Holanda. Gran Bretaña avanzó en su último intento de entrar en la Q3, perdiendo el control de Williams mientras giraba por la grava al acercarse a la última curva.

Afortunadamente, el choque con Tecpro, que parecía importante, no tuvo que traducirse en un daño mayor, y pudo recuperar su posición, que marca el final de su sesión, por lo que fue casi un 11º lugar decepcionante.

Qué sucedió ? Parecía ir bien …

Sí, realmente lo fue. No hemos ido tan rápido como esperábamos este fin de semana y he hecho una muy buena vuelta. Salí apretado desde la última curva derecha-izquierda, mis neumáticos estaban gastados, empujé la última curva demasiado fuerte y perdí la cola. Lo siento mucho por el equipo porque no queremos terminar nuestra clasificación.

¿Cuánto se dañó el coche?

El daño de la suspensión trasera es menor, pero no debería haber multas ni problemas que los muchachos no puedan reparar de la noche a la mañana. Como dije, lo siento por el equipo porque en ese momento me habría permitido estar entre los 10 primeros. No tenía idea de cómo habría sido después de la sesión. Me pareció que debía ir a ver qué podía hacer. No quiero terminar mis calificaciones.

¿Es difícil acercarse a las carreras en una ronda que no puedes vencer?

Esta es una vuelta, será muy difícil adelantar y nadie sabe cómo funcionarán los neumáticos. Esta pista tiene varios giros a la derecha, se probarán el neumático delantero izquierdo y el neumático trasero izquierdo. Entonces las cosas son mucho más suaves.

Algunos tienen dos [trains de] Los neumáticos medianos de mañana, tal vez planean dos paradas, otros todavía no piensan en dos paradas, o algunos se arriesgan a hacer una sola parada. Dado que esta es una experiencia nueva, solo hicimos 12 rondas seguidas el viernes, tenemos 72 mañana, así que no tenemos idea de cómo va.