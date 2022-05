Golden Coach of State Elizabeth II, de 260 años, marcha por las calles de Londres para su Jubileo de Platino.

El entrenador de Gold State no ha salido de su garaje durante 20 años. El carro de oro se utilizó por última vez para conmemorar el Jubileo de Oro de la Reina. En 2022, para el Jubileo de Platino, el autocar de 260 años volverá a marchar por las calles de Londres con una proyección de videos de archivo en Queen’s Square.

Lee mas: El Rey de los Países Bajos toma una decisión sobre el carro dorado con representación colonial

Sin la Reina, el sofá Gold State desfilaría

La presencia de la Reina Isabel II en las celebraciones del Jubileo de Platino aún no está confirmada. Buckingham confirmó ayer que la llegada de Su Majestad se anunciará el mismo día, como ocurre ahora con la mayor parte de su compromiso. Una cosa es segura, la reina de 96 años no desfilará por las calles de la capital británica en su carroza dorada.

En general, se espera que la reina Isabel II asista al menos a la misa en la Catedral de St. Paul, y se cree que incluso podría aparecer en el balcón del Palacio de Buckingham. Por otro lado, aseguró que no viajaría en el diván de Gold State llamado Carrosse d’Or d’Etat en francés.

El Golden Coach estatal está listo para desfilar en Londres en un mes. Las ventanas están equipadas para mostrar vistas de archivos (Foto: Dominic Lipinski / PA Photos / ABACAPRESS.COM)

Se dan los detalles del día del evento Platinum Jubilee. Ahora sabemos que habrá un premio Carros d’Or. En 2002, la reina Isabel II estuvo adentro durante el desfile del Jubileo de Oro por su reinado de 50 años. En 2012, Carrosse no estaba en el programa d’Or y la Reina ya tenía 86 años en ese momento. Este año, se decidió traer a Isabel II porque no estaba claro y estaba claro que ya no viajaría en el carro. Los videos de archivo del carro durante la coronación de Isabel se mostrarán en las ventanas durante el desfile.

Lee mas: El Príncipe Harry, Megan y el Príncipe Andrew no aparecerán en el Balcón de Buckingham para el Festival Platinum

Los archivos de Isabel II se proyectarán en los cristales de los coches

La reina Isabel II usó el Golden State Garage durante su coronación en 1953. En 1977 lo usó para su Jubileo de Plata y su Jubileo de Oro. Este carro fue encargado en 1760 por el rey Jorge III. Su construcción se completó en 1762, hace 260 años. Desde Jorge IV, hijo de Jorge III, todos los monarcas británicos lo utilizaron en sus ceremonias de coronación.

Este carro suele estar en exhibición en el Royal Muse (Foto: Wikimedia Commons)

El carro de 7 metros es tirado por ocho caballos. Suele exhibirse en el Museo Real, Palacio de Buckingham. Los paneles laterales son obra de Giovanni Batista Cipriani.

Detalles de los paneles de la página del carrito (Foto: Wikimedia Commons)

En el techo del carro hay tres sandalias que representan los tres países del Reino Unido (Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte). Cuatro Tritones en la parte delantera y trasera del coche, símbolos del poder imperial. A pesar de la superioridad, es bien sabido que este carro era el más vergonzoso de todos los carros reales, y era Isabel II. Anunciado Su paseo en carreta fue el peor recuerdo de la ceremonia de coronación en 1953 a la edad de 27 años.