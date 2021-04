Godzilla vs Kong: ¿Qué más había en las cartas? – Noticias de cine

Como invitado de honor en una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, el director Adam Wingard resumió brevemente la decisión que imaginó inicialmente para “Godzilla vs Kong”, que estará disponible para compra digital en Francia a partir del 22 de abril.

Advertencia: el siguiente artículo contiene spoilers porque se relaciona con la decisión de “Godzilla vs Kong”. Entonces, si nunca lo ha visto, siga su camino.

Abr. De todos modos, el público francés pudo descifrar el conflicto de la cumbre planificada por Adam Wingard y su ganador. Pero su decisión pudo haber sido un poco diferente.

La versión robot del lagarto gigante no es el resultado de dos monstruos sagrados que se unen para derrotar a Megacotsilla, sino la escena final de la película: “El resultado original mostró a Godzilla nadando en el mar”, El director explicó un rato Sesión de preguntas y respuestas en Reddit. “Pero me pareció que no encajaba del todo con la historia de Kang”. Porque, si dominó durante la historia, como dijo el director en la entrevista, el gorila gigante se tapa el corazón.

Entonces, después de hacer las paces, las dos criaturas partieron por su cuenta: Godzilla junto al mar y King Kong en las llanuras, donde la película explora un poco antes, y dónde están sus propios monstruos gigantes y otros. Como forma de separarlos en el sorteo.

