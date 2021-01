Roderick Rabier-Buenzalida (El hijo del candidato Philip Rabier en las últimas elecciones municipales, NDLR) Más de seis años después de dejar Orleans, a Polonia, donde enseñó francés. “Hice tres meses de universidad, pero no es lo mío, así que me fui como voluntario europeo, lo que me permitió desarrollar habilidades”.

Pero no quería ningún otro lugar por dos propósitos: Viaja por el mundo con tu mochila, evitando hacer autostop y volar tanto como puedas, “Por impacto ambiental y facilita intercambios culturales”; Voluntariado en diferentes campos “Formando y dando a conocer sobre técnicas de construcción ambiental y permacultura, métodos de ahorro energético y todo lo relacionado con la seguridad y el bienestar de nuestro planeta” …

Bloqueado durante diez meses en la misma ciudad

Su viaje comenzó en Canadá, “fue una prueba, levanté 3.000 kilómetros y me ofrecí como voluntario”. Luego se fue a Chile:

Quería ser voluntario para la COP25, pero fue cancelado y llegué a Chile el 18 de octubre de 2019, en un avión, al inicio del movimiento comunitario. Al no poder participar en la COP, me ofrecí como voluntario en Chile para explorar temas ambientales y sociales, y mi hermano planeaba hacer un documental sobre el agua, pero no pude hacerlo. El objetivo era elevar todo desde el sur hasta Punta Arenas.

Así continuó su camino por la Cordillera de los Andes. Rodríguez había planeado pasar solo tres días en la ciudad polaca de El Argentina en la frontera con Chile.

“Ya llevo diez meses gracias al gobierno”, dice. Finalmente, podría haber sido peor por este lugar “La capital náutica de la bioconstrucción. Desde que me bloquearon, se han construido muchos proyectos. En Argentina, aún queda mucho por hacer por el medio ambiente, pero El Paulson es una ciudad que impulsa el cambio”..

Roderick comenzó a construir un suelo (casa de neumáticos), sitios de permacultura, actividades de recolección de desechos fluviales, “para cultivar una conciencia ambiental de buen humor con la gente local”. Y ofrece cursos para asegurar su sustento.

Documental sobre Argentina en acción

Conoció gente interesante, por lo que coescribió con Marisol de Argentina que “un documental sobre actores locales de cambio dura de 45 minutos a 1 hora y 20”.

Además de quejarse, explicaremos cómo llegaron a actuar. Queremos mostrarles las soluciones que se aplican y cómo viven.

Pero para eso, empezaron a pedir congestión. Ellos eligen Sitio de Global Dreamers, Esto ayuda a los viajeros a interactuar. Establecieron un objetivo de 5.000 de. “Esta cantidad mejorará las condiciones de rodaje, pero haremos la película incluso si no logramos la meta”, explica.

El dinero también le permitirá comprar una bicicleta para acelerar su viaje a Panamá, donde planea ofrecerse como voluntario en un bote para cruzar el Atlántico hacia Europa.

No tengo la obligación de volver a Francia y tengo el deseo de aprender a vivir en la carretera limitando mis necesidades. Pero extraño a mi familia y amigos, así que quiero volver en el próximo año y medio. Solo tomo el avión en caso de una emergencia familiar.

Cindy Roud Dear-Wallet