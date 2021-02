Gina Carno ya no aparecerá en el título

Después de ser eliminado del programa Mandaloriano Después de una publicación en Dictok, Gina Carno fue completamente prohibida de cualquier otra producción próxima de Star Wars.

Las cosas fueron muy rápido para la actriz de 38 años Gina Carono, quien fue removida del programa Mandaloriano Este miercoles. Esta recomendación sigue a una publicación compartida por la actriz. Dictoc Y en Instagram compara a los judíos de la Segunda Guerra Mundial con los partidarios republicanos de hoy. Una comparación incomparable con los internautas. En Twitter, un hashtag se extendió a una velocidad vertiginosa: #FireGinaCarano, o despedir a Gina Carano en francés. Lucasfilm tomó una orden de restricción, que decidió retirar a la actriz de la serie The Montalorian, que actualmente está disponible en Dinci +, en la que interpreta a Kara Doon. Pero no se detiene ahí.

Un portavoz de Lucasfilm dijo: Gina Carano no está trabajando actualmente con Lucasfilm y no tiene planes para el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas basadas en su identidad cultural y religiosa son malas e inaceptables. Esto significa que en cualquier producción de Star Wars, no hay riesgo de volver a verlo como el personaje principal de la serie spin-off. Rangers de la Nueva República. Este resultado Lucasfilm No saliendo de la nada. De hecho la actriz ya había hecho este tipo de comentarios, el evento fue una gota de agua rota en el lomo del camello. En los intensos comentarios que la actriz compartió en sus redes sociales, podemos notar que fue objeto de burlas por llevar máscara. Vacuna Kovit 19, Hizo comentarios conspirativos sobre un posible fraude durante las elecciones presidenciales de 2020, o quería posiciones en contra del movimiento. Las vidas negras importan.