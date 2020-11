Gallardo: “Suerte” y “la fiesta con mayor presencia”

River derrotó 1-0 a Kodoi Cruz en Mendoza Y se instaló en su plantilla de la Copa de la Liga. Con muchas bajas, el equipo Marcelo Gallardo No fue fácil contra Tomba y el juguete calificó su buena fortuna con ingresos Federico GirottiSe lo puso nada más entrar al campo, así como la actitud del equipo de dar la cara tras dos flojas actuaciones.

Todas las etapas de Gallardo

“No es un partido fácil, faltan muchos jugadores. Es muy duro, muy friccional, físico, mucha pelota desde arriba.

“Respondieron mucho más allá de las preguntas que hay que hacer con el ajuste, cambian de forma porque las características de los jugadores no son las mismas. Trabajamos muy duro y preparamos el juego de la mejor manera posible”.

“Es un partido físico, la intensidad, los muchos recortes, esos partidos nos hacen fuertes y tienden a sacarnos del eje. Por lo que se ha hecho, la victoria puede haber sido razonable, sin embargo Kodai Cruz tuvo oportunidades.

“El penalti del Bolonia nos dio la victoria. No sé si fue el mejor de los tres partidos, fue donde más estuvimos por la rotación de equipos. De esto hablamos durante la semana. El fútbol argentino es tan duro que los jugadores muestran una actitud guerrera, que suele ir emparejada. Tienes que jugarlos, y luego la secuencia se puede entregar en los momentos del partido, y esa secuencia marcará la diferencia. Pero no podemos permitir que los competidores se emocionen y eso no nos sucederá a nosotros. Eso es lo que más me preocupa. Hoy estamos de vuelta en la fiesta “.

“Hay mucha ilusión, asistimos muy temprano a la Copa Libertadores, y la verdad es que lo que hicimos después de tanto parar fue tan bueno que hasta una pequeña bajada en cuanto a los partidos que nos proporcionan siempre es sucio sin tener que sacarnos. Hay tantas cosas a su alrededor que a veces te asustan. Evitar a veces puede crear incomodidad “.

“Sosa indica presencia. Lo estacionamos en tres filas a derecha o izquierda. Tiene un buen juego aéreo. Es agresivo. Confié en él para ese puesto. Respondió muy bien”.

“Enzo y Ponzo tuvieron una oportunidad porque el juego iba a ser largo y el juego se iba a jugar mucho desde arriba. El juego se hizo con mucho pitcheo. Intentamos manejar la energía entre los dos sabiendo que teníamos dos jugadores atacantes en los lados como Ferreira. En Julian. PD, Godoy Cruise. Leo salió un poco más para presionar al fuerte, así que no nos jugaron un balón largo. Salió bien “.

Sosa y Bolonia: “Me da mucho gusto, porque tienen algunas oportunidades de jugar, poca actividad, entrenan, entrenan, son profesionales, prometen al equipo. Es la misma importancia que hemos tenido todos estos años. Es importante tener un equipo que atraiga a todos al mismo lado, me da mucho gusto cuando tienen la oportunidad de jugar y destacar, como Betto, como defensa hoy integra ideas y lo hace así.

Zirotti: “A veces los entrenadores tienen tanta suerte, tienes una oportunidad, haces un cambio que te da una victoria. Vivimos con eso. Los chicos, no solo porque Federico marcó, funcionan muy bien. Necesitan aprender de los mejores y entrenar con ilusión para que sepan que es la gestión de un entrenador la que da más importancia a la juventud. Ojalá estuvieran listos para crecer, a veces no es fácil. Lo apuntamos y responden bien. “

Seleccionado: “Veremos cómo vienen, veremos cómo vienen cuando vengan. Tenemos que hacer bien el partido de copa, veremos cómo vienen”.