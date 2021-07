Gales / Argentina: ¿Qué canal verá el partido el sábado?

Continúan las giras de preparación para las distintas selecciones, con el XV de Francia jugando el último de sus 3 partidos de prueba contra Australia. Por su parte, los All-Blocks desafiarán a Fiji en una pelea 100% Oceanía.

Sábado 17 de julio

08.50 am: NUEVA ZELANDA / FIJI el CANAL + (Más información: Aquí)

: 11:45 am: Australia / Francia CANAL + (Más información: Aquí)

3:50 pm: GALES / ARGENTINA EN CANAL +DECAL

H 17H55: DHL STORMERS / THE BRITISH & IRLANDS LIONS sur CANAL +DECAL

: 00 9:00 pm: retransmisión de Australia / Francia en CANAL +DECAL

: 00 11:00 pm: retransmisión de Australia / Francia en CANAL + DEPORTE

