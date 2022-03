Frente a los miembros electos de la Knesset, Volodymyr Zhelensky llamó a Israel a elegir entre «el bien y el mal».

El texto del video del discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zhelensky en la Knesset del parlamento israelí se mostró el domingo 20 de marzo de 2022 en la plaza Habima, Tel Aviv. Maya Alleruso / AB

El domingo 20 de marzo, el presidente ucraniano Volodymyr Zhelensky llamó a Israel «Escoger» Determinación, apoyando a su país frente a la invasión rusa. En declaraciones a los parlamentarios de la Knesset a través de un video, el Sr. Zelensky, a instancias suyas con Moscú, sin duda dio la bienvenida a los esfuerzos de mediación encabezados por el primer ministro Naphtali Bennett. Desde su visita a Vladimir Putin el 5 de marzo, el Sr. Bennett estuvo dos veces al teléfono con el jefe del Kremlin, el Sr. Ha hablado con Zhelensky al menos seis veces.

Sin embargo, el presidente ucraniano cree que esta iniciativa no legitimará la cautelosa neutralidad a la que se ha visto sometido Israel desde el comienzo de la guerra. «Es posible mediar entre dos países, pero no entre el bien y el mal»., Él cree. Pide disculpas al gobierno por negarse a aceptar sanciones contra Rusia, que se enfrenta al parlamento desde octubre de 2021, y por proporcionar armas a Ucrania, especialmente organizaciones de defensa antimisiles. «¿Por qué no obtener armas de ustedes o por qué Israel no impuso sanciones a Rusia, por qué no presionaron a las empresas rusas… esta es su elección… queridos hermanos y hermanas? Señor. insistió Zhelensky, deslizando así la referencia a sus raíces judías.

Leer más El artículo está reservado para nuestros suscriptores. Guerra en Ucrania: Israel es un mediador frente a Moscú

La delegación israelí no rompió las pausas de sus sesiones, para pedirle al final de la festividad de Purim, en una sesión extraordinaria. Señor. Zhelensky quedó satisfecho con la reunión sobre el zoom. En términos de mérito, ya ha repetido el ejercicio bien establecido ante el Congreso de los Estados Unidos y los parlamentos canadiense, británico, polaco y el Bundestack alemán. Busca presionar a la opinión internacional y condena a gobiernos que carecen de apoyo militar. El domingo, terminó su discurso de diez minutos con un temor que trascendía el caso israelí: que «Indiferencia» Debe imponerse a Occidente para hacer frente a la guerra devastadora para los civiles.

Reseñas amargas

Sin embargo, ¿el peso de la historia conecta a su país con la comunidad judía, o es una señal de su propio origen judío? Ante la Knesset, el Sr. Las críticas de Zelensky no son más duras que en otros lugares, pero son algo amargas. Para los parlamentarios israelíes, este presidente devastado por la guerra enseñó una lección histórica equivalente entre el exterminio de los judíos de Europa y el vocabulario practicado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. «La solución definitiva» Antes «Cuestión de Ucrania» Se sintió en Moscú hoy.

Deberías leer el 35,36% de este artículo. Los siguientes son solo para suscriptores.