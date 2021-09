Frente a la cuarta ola de gobierno: una campaña para vacunar a las personas de 18 a 40 años

– Campaña para persuadir a los jóvenes de 18 a 40 años de que se vacunen Los funcionarios de salud quieren dejar las cosas claras y borrar los rumores. El nuevo Centro de vacunación sin cita previa abrirá el 6 de septiembre. Sophie Tavaris

¿Cómo vacunar a las personas menores de 40 años? En los días de reingreso surge cada vez más esta cuestión, que aumenta la incidencia de infecciones y disminuye la velocidad de vacunación. Los funcionarios de salud han decidido tomar medidas. A partir de este miércoles, una nueva campaña de sensibilización dirigida a jóvenes de 18 a 40 años. Le seguirá una campaña de certificación, a partir de finales de septiembre, titulada “Podemos vacunar contra el Gobierno 19, no contra las noticias falsas”.

El Departamento de Salud considera que la gran mayoría de las personas no vacunadas están “en constante seguimiento, no totalmente en contra de la vacuna” y “necesitan recuperar los hechos en medio de algunos rumores que aún están vivos”. Responda “algunas preguntas razonables”.

El 90% de las víctimas no fueron vacunadas.

Aquí están los hechos: Más del 90% de las víctimas en Cantón no fueron vacunadas. Debido a la variabilidad delta, la mayoría de los hospitales incluyen personas que no han sido vacunadas. En tercer lugar, un tercio de los pacientes con Covit-19 continúan sufriendo seis semanas después de la infección. En cuarto lugar, la variante delta, que prevalece en Ginebra, está afectando cada vez más a los jóvenes no vacunados. Finalmente, el gobierno insiste en que “la vacuna es la mejor forma de reducir la propagación del virus”.

¿Cómo responder al argumento contra la libertad individual? Sencillamente, la vacuna pretende recuperarlos precisamente: libertad “para ir a restaurantes, al cine, viajar con facilidad, ver a los vulnerables sin peligro”. La verdadera vacuna la da el virus, que nos empuja a una vida cotidiana más sobria cuando no estamos vacunados ”, subraya el consejero de Estado responsable de Sanidad.

Nuevo sitio de vacunas

Esta campaña se utiliza en muchos ejes. A partir del 6 de septiembre, un nuevo centro de vacunación ambulante abrirá sus puertas de lunes a viernes de 8 a. M. A 7 p. M. Y los sábados de 10 a. M. A 6 p. M. En la Farmacia Plaza, 19, Rue Centrey. Esta ubicación se suma a los otros tres centros que ofrecen inmunizaciones sin preinscripción: Farmacia Principe de la Braille, miércoles de 14h a 18h y sábados de 9h a 18h, Farmacia Principele de Baloxert, miércoles de 14h a 18h Tarde y sábado 9h a 6pm y Centro Sanitrate M3, Path de San, Lunes a Sábado 8:30 am a 5:30 pm

Además, se planean discusiones con los jóvenes que vienen a realizar pruebas en el Centro Sanitrate m3 (pruebas de fin de semana). Los profesores y estudiantes a partir de los 12 años serán informados sobre la vacuna por el personal penitenciario y los que utilicen los centros de alojamiento conjuntos en Hospice General. Los lugares de vacunación estarán abiertos a los empleados de las empresas que son miembros de la Federación de Empresas de Ginebra (FER), la gestión cantonal, las administraciones municipales de los cantones y el Consejo Intermunicipal de No Actividades (GIAP).

Equipo móvil

Finalmente, a partir del 6 de septiembre, se configurará un equipo móvil para la vacunación ambulante en los centros comerciales, la Universidad de Ginebra y el Hots Coles Specialite (HES). La idea es estar cerca de la población, especialmente de los jóvenes, facilitando así el acceso a la vacuna.

