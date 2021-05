Francia, Estados Unidos y Naciones Unidas han condenado un nuevo complot en Mali

Coronel Azimi Costa (centro) el 18 de agosto de 2020, durante una reunión con oficiales militares de Malí y la representación de la CEDEAO, tras el complot del 18 de agosto en Bamako. ANNIE RISEMBERG / AFP

“La comunidad internacional puede tomar sanciones que no tendrán un gran impacto [sur les putschistes]. Solo el pueblo sufrirá ”, El lunes 24 de mayo, el coronel Azimi Costa, asesor legal responsable del complot que sacudió la cumbre del estado de Malí, tranquilizó tranquilamente a Youssef Coolibali. Con la detención del presidente interino, Ba N Da, su primer ministro Mokhtar Owane y tres colaboradores, A “Conspiración dentro de conspiración”, En palabras del presidente francés Emmanuel Macron. Esto se debe a que son los mismos soldados que tomaron el poder en agosto de 2020 bajo el llamado presidente del “IPK”, Ibrahim Bakr Gesta. Ya dirigido por el coronel Costa.

Al final de una reunión de emergencia convocada el miércoles 26 de junio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas “Condena enérgicamente el arresto” Oficiales. Los miembros del consejo insistieron en que el incidente no se califique como una conspiración o que no se anuncie ninguna acción. Ejército “Vuelve a su arsenal sin demora”Antes de pedir la reanudación inmediata del cambio civil. En un esfuerzo por volver a encarrilar esto, una delegación de la Comunidad Económica de África Occidental (EGO) encabezada por el ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan llegó a Bamako el martes.

Si los esfuerzos de mediación fallan, “Impondremos sanciones a todos aquellos que impidan que se desarrolle el proceso de cambio”., Advirtió el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian. Estados Unidos ha anunciado que suspenderá la ayuda a las fuerzas de Malí “Examinar las actividades de destino” Contra quienes interrumpen el cambio. Por ahora, la presión no ha tenido ningún efecto sobre los Budskys.

Evite la “papeleta de chuchería”

El presidente Bahda y su primer ministro, Mokhtar Owane, han dimitido. El jueves por la mañana fueron liberados por la junta militar, luego de pasar tres días bajo custodia en el campamento militar de Kathi, a 17 kilómetros de Bamako, según fuentes militares citadas por la AFP. Los miembros de la delegación igbo se reunieron con el coronel Costa y luego fueron allí para encontrarse con los cautivos. Según varias fuentes militares y diplomáticas, el presidente Bahn Da y su primer ministro Mokhtar Owane han dimitido. “Están en marcha negociaciones para su liberación y la formación de un nuevo gobierno”.Baba Sis, otro asesor de Azmi Costa, dijo el miércoles. ¿Luego?

“La gente debe decirnos si podemos continuar después de dieciocho meses”, dijo Youssef Koolibali, asesor legal del coronel Costa.

Para respetar la Carta del Cambio, las elecciones presidenciales y legislativas deben celebrarse en Malí en un plazo de nueve meses. Pero los militares no parecen apegarse mucho a esta tabla: “La gente tendrá que decidir si continuar o no después de dieciocho meses”., Dice Yusuf Coolipalli. Según él, este período inicial de año y medio fue impuesto por la comunidad internacional, mientras que los Putskistas creían “Quédate dos o tres años en su lugar” Tras la eliminación del “IPK”, es hora de reconstruir las bases del sistema electoral para evitar elecciones “Cicatriz y cicatriz por fraude”. En abril de 2020, los controvertidos resultados de las elecciones legislativas provocaron la ira de los malienses, que salieron a las calles en gran número exigiendo la dimisión del jefe de Estado.

Según sus familiares, el coronel Costa Malian arrestó al administrador porque el presidente y el primer ministro decidieron formar gobierno sin consultarlo previamente. El vicepresidente habría aprendido, “Como todos los malienses”, El nuevo sistema de equipos se transmitirá en vivo por la televisión nacional el 24 de mayo. Entonces el cocinero se dio cuenta “Herir y tocar su honor”, Asegura su asesor: De acuerdo con la Carta del Cambio, quien “Responsable de seguridad y problemas de seguridad” Ve que dos de sus cuatro camaradas Budskyt serán destituidos de sus respectivos cargos como ministro de Defensa y Defensa.

Posición difícil de mantener

Según Yusuf Koolibali, no se registrará la renuncia del presidente y primer ministro “Hasta que publiquen un comunicado oficial”Los nombres de sus posibles herederos ya están en circulación: el coronel Costa tomará el poder en el país, mientras que el primer ministro puede acudir a un miembro del movimiento del 5 de junio: el Rassemblement des Force Patriots (M5-RFP).

Esta coalición de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos fue el principal impulso para las grandes protestas que tuvieron lugar en la primavera de 2020, que llevaron a la caída de Ibrahim Bakr Gesta. Llegaron los hombres del coronel Costa, según sus palabras “Para acabar con la lucha del pueblo” 18 de agosto por su trama. Hoy, se espera que el M5-RFP “termine” la lucha de los militares por el poder interino. Es una posición difícil defender a este movimiento, que ha criticado públicamente la militarización de este cambio, estando sus miembros menos o menos asociados a su voluntad.

Por lo tanto, sus ejecutivos están divididos, algunos condenan la conspiración y otros prefieren a M.N. El Grupo Estratégico M5-RFP lo anunció a través de la voz de su presidente, Sokuel Gokalla Maga “La corrección es dinámicamente activa”. Detrás de escena, muchos activistas, con la ayuda de los militares, luchan por ponerse de acuerdo sobre la elección de una personalidad para nominar para un cambio de gobierno como el futuro primer ministro.