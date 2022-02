Fotos de Novelis en la historia familiar de Danose Rune para mayores de 50 y Mary

El 5 de febrero de 2022, la princesa María Fitez cumple 50 años. L’pouse de l’hritier du trône cilébrera son anniversiire en privé, entorée de ses amis et di sa family. Para la ocasión, la Maison Royale compartió fotografías novedosas de la princesa María, con sus propias citas y citas.

Lire aussi: La princesa hrytheri Mary debut con tres de sus hijos una exposición de 1972 a 2022

La princesa es María 50 años

Las Princesas María María Droit à Diferentes Honores Duis Quieques Noticias. Bien que ciertas manifestaciones publikves aient ét annulées à cause des mesures sanitaires, la belle-fille de la reine Margrethe II a tout de même eu droit à de beaux hommages, como Creación del jardin à son nom au zoo de Copenhaguelinauguración de dos exposiciones sobre sus propios videos o bis, la creación de El centro de la búsqueda à l’university’s Copenhague cita su nombre.

Para celebrar el aniversario, la princesa María escribió su propia foto. Elle a eu droit à de novels fotos de majestueuses oficiales con sus oupoux, el príncipe Hritier Frederik. Sur cs espléndidas fotos, pareja porte leur tenue de gala et la Princesa Criterion Mary porte la diadema de diamantes y rubíes de Dysiré Clary.

La princesa Mary Pose cumple ahora 50 años (Foto: Hasse Nielsen)

Foto de familia en camisa blanca au palais Frédéric VIII

Ceason 5 fivrier, Derniire surprise de la part in la Mison royale, ce sont new novels qui ont été parts avec le public. Estas son algunas de las fotos tomadas por fotografías familiares de Hasse Nielsen. Esta foto de una sesión de espiritismo fue realizada en el palacio de Frédéric VIII d’Amalienborg, le domicile au cœr de Copenhague de la family history.

Completa la historia familiar del baile para complementar: El príncipe Hrithik Frederik con su esposo y otros quarts enfants. El príncipe Christian, la princesa Isabella, el príncipe Vincent y la princesa Josephine sont respectmentment 2e, 3e, 4e y 5e in lordre success au trne danois (Foto: Hasse Nielsen)

Sur ces fotos, tu portal familiar es una camisola en blanco. El cuarteto de niños de la pareja, el príncipe Christian, la princesa Isabella, el príncipe Vincent y la princesa Josephine portent un jeans bleu. Los padres presagian un pantalón de color diferente.

Foto Pareja Oficial Escritora de los años 50 Princess Mary Danemark (Foto: Hasse Nielsen)

Mary Donaldson tiene ahora 5 años en 1972 en Hobart, la capital de Tasmanie, en un Sudamericano. Ses father sont dorigine britannique mais cest en asutralie quelle est ni, a vicu, grandi et travilli, jusquà son marej in 2004 ave Prince lriti Frederik de Danemark. La pareja quatre enfants, le prince Christian, 16 ans, the princess Isabella, 14 ans, y jumeaux, le prince Vincent et la princesse Josephine, 11 ans.

La princesa Isabella, el príncipe hritier Frederik, la princesa hritier Mary, el príncipe Christian y à terre, el príncipe Vincent y la princesa Josephine de Danemark posan como paladín Fridiric VIII d’Amalienborg para el 50 aniversario de María (Foto: Hasseel)

aquí, la casa real La iglesia anuncia la reunión alrededor de María, futura reina consorte de Dinamarca, y Catalina Middleton, belle-fille de l’hritier actuel et futura reina consorte de Royaume-Uni. La Recontorno de la princesa María de María y la duquesa de Cambridge fin mois de fivrier. Les deux femmes on fté a cap este año. Kate agregó 40 fotos a las 50 publicaciones de Janvier y Mary aujourd’hui.