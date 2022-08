Fórmula 1 | Wolff: No hay una ‘solución milagrosa’ con una directiva de tecnología de spa

Cuando vuelva tras el parón estival, la FIA aplicará la nueva directiva técnica sobre marsopas. Esto limitará el balanceo de los asientos individuales, pero también reducirá la flexibilidad del tablero central debajo del asiento individual.

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, no cree que esto resuelva todos los problemas de su equipo y no cree en un cambio radical en la jerarquía.

«Será muy interesante ver lo que vemos en el spa». Wolff dijo. «Veremos si la diferencia en la altura de manejo hace una diferencia para los equipos que viajan muy bajo. Pero ya no creo en la bala de plata, que de repente me permitirá ser tres décimas más rápido que todos los demás, pero es interesante.»

En cualquier caso, el austriaco saluda la valentía de su equipo mientras intentan todo para volver a la cima: «Hicimos algunas cosas inusuales esta temporada. Recuerdo haber tenido una conversación con una mujer muy inteligente del equipo aerodinámico.

«Ella me dijo: ‘Si me hubieras dicho el año pasado que íbamos a poner una plataforma en un auto que no había sido probado en el túnel de viento, hubiera dicho que nunca lo haríamos. Pero lo hicimos'». Lo hicimos, y todos estaban orgullosos de los resultados. Y cada fin de semana teníamos un auto nuevo. Probemos cosas».