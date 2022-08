Fórmula 1 | Ricciardo nombra al piloto de F1 más infravalorado

Se le preguntó a Daniel Ricciardo sobre el piloto de Fórmula 1 más infravalorado en este momento. El residente de McLaren F1 ha citado a Pierre Gasly, a quien admira como ser humano, y a quien saluda por recuperarse de su decepcionante experiencia en Red Bull en 2019.

«Personalmente, me gusta Pierre Gasly» dijo el australiano. «Para que conste, no solo es mi piloto favorito, me gusta como persona, sino que también me gusta lo que muestra, y no es el único».

«Cuando llegó a la cima en Red Bull, tuvo una gran oportunidad con ellos y fue muy breve. Se levantó, pero una vez que llegó allí, volvió a bajar. Está mostrando muy buen carácter. Tiene buena capacidad de recuperación porque todavía está luchando».

«En general, logró ganar una carrera en 2020. Hizo algunos podios, así que creo que volvió aún más fuerte cuando todos lo empujaron. Estoy feliz por él como hombre porque me gusta».

Ricciardo también elogia la forma en que el francés se ha enfrentado a los sucesivos altibajos: «Como competidor, respeto eso. Es difícil llegar a la cima, es aún más difícil mantenerse allí. Condenado».