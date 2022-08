Fórmula 1 | ¿Puede Verstappen romper los récords de Hamilton y Schumacher?

A sus 24 años, Max Verstappen ya suma 28 victorias en Fórmula 1, nueve de las cuales las conseguirá en 2022.

Y aunque todavía le queda una década para jugar en la categoría, podría superar algunas de las 103 victorias de Lewis Hamilton o los siete títulos mundiales de Gran Bretaña y Michael Schumacher.

«Se necesita suerte, estar en el equipo adecuado en el momento adecuado durante mucho tiempo para tener un éxito tan excepcional». El piloto de Red Bull cree.

«Por supuesto que Lewis Hamilton es un piloto increíble, posiblemente uno de los mejores. Pero necesitas el equipo adecuado para ser tan dominante».

Al ganar su primer campeonato mundial el año pasado, Verstappen adquirió otra dimensión en Holanda, donde se convirtió en un verdadero ícono. Pero eso de ninguna manera cambió su enfoque de la profesión, todo lo aprendió de su padre José, quien fue un ex piloto de F1.

«Es genial tener el apoyo, pero siempre intento dar lo mejor de mí. Así crecí, la forma en que mi padre trabajaba conmigo. Después de cada fin de semana de carreras, tienes que hacerte la pregunta: ‘¿Hice lo mejor que pude? ¿coche?'»

«No importa si tienes millones de seguidores o no, primero tienes que verte a ti mismo. No me presiona para actuar».