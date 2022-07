Fórmula 1 | Masi describe las amenazas de muerte y las humillaciones recibidas tras Abu Dabi 2021

Michael Massi renunció recientemente a la FIA luego de ser despedido de su cargo como director de carrera el año pasado luego de la debacle de Abu Dhabi 2021.

Masi ha revelado que en realidad ha recibido cientos de mensajes abusivos y amenazantes. Prometió pelear con su nueva campaña..

«Afortunadamente, no tengo una cuenta de Instagram o Twitter». Massey le dijo a News Corporation. «No tengo nada de eso. Siendo de la vieja escuela, tengo Facebook para mantenerme en contacto con mi familia y amigos. Abrí mis mensajes esa noche para recibir sus mensajes».

«No sabía qué podía recibir de personas que no conocía. Pero estaba equivocado. Me enfrenté a cientos de mensajes. No diría miles de mensajes, pero definitivamente cientos. Fueron impactantes. Racistas, abusivos, despectivo, me insultaron».

«Llegaron amenazas de muerte. La gente dijo que iban a perseguirme a mí y a mi familia. Y siguieron llegando. No solo en mi Facebook, sino también en mi LinkedIn, que se supone que es una plataforma profesional para los negocios. El mismo tipo de insultar.»

Masi sufría de paranoia y depresión.

Masi luego revela que ha caído en un estado mental cercano a la paranoia: «Pensé en ignorarlo y seguir adelante porque sabía que me llevaría a un lugar muy oscuro. Traté de aislarme mentalmente y pensé que llegaría allí».

«Principalmente me lo guardé todo para mí. Le conté a algunas personas, pero no mucho. No quería preocupar a mi familia y amigos. Tampoco quería que ellos se preocuparan. La FIA lo sabía. Pero Creo que lo mantuve bajo para todos, incluidos ellos».

«Caminando por la calle en Londres uno o dos días después, pensé que estaba bien hasta que comencé a mirar por encima del hombro. Estaba mirando a la gente preguntándome si lo lograrían».

Masi tiene una depresión y lamenta no estar con él: «No quería hablar con nadie, ni siquiera con mi familia o mis amigos. Solo hablé con mi familia inmediata, pero muy brevemente».

«Perdí el apetito también. Escuché que algunas personas se amargaban en esos momentos. Pero no comí mucho. Tuvo un efecto físico, pero fue más mental».

«No hablé con un profesional. En retrospectiva, probablemente debería haberlo hecho. Debería haber hablado con alguien. Dicho esto, tenía gente increíble a mi alrededor que lo vio. Gente que me seguía a diario. Yo Soy muy afortunado de tener esta red de apoyo».

Ahora, Masi ha regresado a su país de origen, Australia, y no tiene nada que ver con la FIA. Todavía no sabe lo que le depara el futuro, pero quiere poner en práctica todo lo que ha aprendido trabajando en la F1.

«Todas estas experiencias me han hecho una persona mucho más fuerte. Tengo muchas opciones excelentes para el futuro. Estoy considerando varios proyectos tanto a nivel nacional como internacional».

«Quiero establecerme fuera de Australia y usar todas las habilidades que he adquirido mientras ha sido un viaje increíble hasta ahora, por lo que estoy muy orgulloso y agradecido».