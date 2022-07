Fórmula 1 | Magnussen lanzó un nuevo paquete en Haas F1

Kevin Magnussen debutó con el VF-22 mejorado en la FP1, mientras que Mick Schumacher, con un chasis sin desarrollar, usó los mismos neumáticos en esta sesión para comparar.

Ambos autos comenzaron con neumáticos Pirelli más rígidos. Luego, los pilotos cambiaron a neumáticos más blandos y Magnussen completó una vuelta en 1:20.921 (P17), mientras que Schumacher registró 1:21.027 (P18). Para terminar la sesión, ambos pilotos volvieron a cambiar a neumáticos más duros y condujeron con niveles más altos de gasolina.

Esta tarde, ambos pilotos salieron a la pista por primera vez con neumáticos medianos y cada piloto completó nueve vueltas. Una simulación de clasificación seguida de un regreso a la goma blanda durante seis vueltas. Magnussen marcó el mejor tiempo con 1:19.818 (P16), mientras que Schumacher quedó justo detrás de su compañero de equipo con 1:19.985 (P17). Con 15 minutos para el final, ambos autos despegaron por un largo tramo con neumáticos medianos y mucho combustible.

«No fue una mala sesión para nosotros hoy, dice Magnussen. «Estamos tratando de encontrar un nuevo paquete en mi auto, todavía queda trabajo por hacer, pero por el momento parece prometedor. Necesitamos trabajar un poco más en el equilibrio, realmente no hemos descubierto a dónde llevar». eso. «

«Las piezas nuevas parecen estar funcionando bien, no hemos tenido ningún problema con ellas y la sensación en el coche ha sido muy buena. Es básicamente más o menos lo que esperábamos, así que estoy contento. Como dije, hay Todavía queda mucho trabajo por hacer para extraer más y eso sucederá con el tiempo, pero hasta ahora todo bien. Con suerte, subiremos a la parrilla mañana. Tenemos un pronóstico de lluvia, así que ya veremos. agrega Dane.

«Fue muy complicado», dice Schumacher. «Tuve un problema con mi alerón delantero en TH2, así que no me dio la carga aerodinámica que debería tener. Ya veremos eso, pero en general no fue una mala sesión. Solo es cuestión de acostumbrarse a la pista». con estos autos nuevos. En este momento estamos viendo dónde están los baches en la pista, y aquí estamos tratando de adaptar la configuración del auto a lo que necesitamos. Necesitamos trabajar un poco más en los niveles altos y bajos de combustible, «Pero nuestro objetivo principal en este momento es correr con mucha gasolina. Esperamos que llueva mañana, ya que nuestro coche suele ser muy competitivo sobre mojado. Si hacemos todo bien, tenemos que ser bastante competitivos».