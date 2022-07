Fórmula 1 | Límites de la pista: Verstappen se siente como un ‘amateur’ para la FIA

El debate sobre los límites de las pistas ha dividido a los pilotos ya la FIA, mientras que el asunto ha reavivado la controversia en Hungría. El tiempo de Sergio Pérez fue despedido antes de ser reincorporado, dando la apariencia de amateurismo por parte de la dirección de carrera.

Max Verstappen se mostró molesto por la ambigüedad detrás de las decisiones tomadas en el asunto. El piloto de Red Bull opina que la FIA no considera profesionales a los 20 actores principales de este deporte, y lamenta no haber pedido lo suficiente.

«El año pasado los pilotos dijeron que teníamos que ser claros y estrictos sobre lo que íbamos a perseguir en los límites de la pista». dijo Verstappen. “Pero, por ejemplo, anoche en la conferencia de conductores, comenzaron a hablar sobre la salida 13, y esa línea era el borde del carril. Pero al lado hay un bordillo y una línea blanca, que para mí es el borde. . del carril.»

“Tenemos muchas tonterías que son difíciles para los gobernadores. No sé, como pilotos siempre queremos ayudar y dar nuestra opinión, pero no se escucha nada. Para mí, es muy frustrante”.

“No quiero pelear con ellos, quiero aconsejarles, pero a ellos realmente no les importa, en mi opinión nos ven como amateurs, no creo que eso sea correcto”.

«¿Por qué necesitamos límites de seguimiento?»

Verstappen cree que la F1 debería pensar en establecer límites de pista claros y naturales para evitar tales preguntas: «La mayoría de las veces, cuando miras las cámaras del tablero, la cámara está en el lado equivocado».

«Entonces, el ángulo casi parece que estás fuera, pero a veces no lo estás, todavía estás en la pista. Así que es realmente difícil, y creo que podemos ayudarnos agregando un poco de grava a la salida. O lo que sea». «

«¿Por qué necesitamos límites de pista en una curva donde es naturalmente grava, como en Austria, por ejemplo, si sales y te abres de par en par, te estás penalizando a ti mismo? Si vas allí, estás dañando la superficie, por lo que tu auto va». Desacelerar.»

Verstappen cree que complica la vida de todos: «Se lo ponen muy difícil. Por supuesto que la gente dice ‘sí, quédate dentro de la línea blanca’, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Es muy confuso».

Un sistema «no es realmente igual».

El descontento ha ido creciendo entre los pilotos en este asunto, carrera tras carrera, muchos de los cuales han sufrido sanciones más o menos injustas. En Austria, Sergio Pérez fue sancionado en la clasificación tras su infracción, que impidió injustamente a Pierre Gasly acceder a la Q3.

Este sábado en Hungría, a Gasly también se le canceló una ronda, mientras que Pérez fue degradado y reemplazado. El mexicano cree que la F1 debería usar una herramienta más adecuada al problema: «Creo que el sistema no está realmente a la altura. Necesitamos revisarlo y ver cómo podemos avanzar mejor con un poco más de consistencia».

Por su parte, Gasley, que no entendió tras clasificarse cómo se pudo cancelar su vuelta, también está haciendo campaña por un cambio en la forma en que se imponen estos límites: «100%. «Tuvimos algunos problemas. La última vez en Austria me vi afectado por estas limitaciones de la pista, era 11º, Checo se descarriló en 8º, no despejó su vuelta, así que me perdí la Q3».

«Ahora me perdí el segundo trimestre por lo contrario. Dicen que crucé la frontera de acuerdo con CCTV, pero tenemos que verificar qué tan mala es la calidad del CCTV. Y tenemos que verificar dos veces. Y para la estabilidad, es mejor tener el Sensor en el coche y en todas partes».

«En la quinta carrera, en todos los años que he jugado, nunca he tenido límites en ese giro. Este año es un enfoque mucho más difícil. Por eso creo que definitivamente necesitamos más. Herramientas de precisión para asegurarnos de que siempre sea justo». .»