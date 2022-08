Fórmula 1 | Leclerc: A menudo terminaba mal con Verstappen cuando éramos niños

Aunque Charles Leclerc y Max Verstappen han cruzado espadas varias veces esta temporada, hasta ahora ha habido pocos conflictos o incluso la más mínima tensión entre los dos pilotos. Obviamente, es un marcado contraste con la batalla de 2021, que estuvo marcada por un choque a veces complicado entre el holandés y Lewis Hamilton.

Sin embargo, la relación entre los dos hombres de 24 años no estaba necesariamente en buena forma durante la era de los cardados. El piloto de Ferrari también recuerda esta época y explica cómo han cambiado las cosas ahora.

«Max y yo éramos muy agresivos, y por eso terminaba mal la mayor parte del tiempo». dice Leclerc.

«Cuando éramos jóvenes, era un poco confuso, por supuesto que éramos niños. Pero ahora la relación ha mejorado y hay más respeto el uno por el otro».

Si bien 2022 aún está fuera de discusión, Mónaco sabe que su competencia podría intensificarse en el futuro. ¿Por qué no este año?

«Depende de la situación, de la persona a la que te enfrentas. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar?»

“Este año yo tenía ventaja en el campeonato y no quería correr ningún riesgo, o él tenía la ventaja y no quería tomar nada. O yo no quería correr demasiados riesgos porque era yo que tenía que ponerse al día».

«Así que siento que el campeonato del año pasado pudo brindar ese tipo de atmósfera mejor porque estuvo cerca hasta el final».

«Si el campeonato hubiera estado tan apretado, habría esperado que estuviéramos en la misma posición este año. Pero suponiendo que no haya terminado, podríamos ver algo similar al final de la temporada».