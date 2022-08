Fórmula 1 | Hamilton tras su viaje a África: ‘Ya no soy así’

Después de la apertura, Abu Dhabi 2021 Psychodrama to Vanity Fair (Mira nuestro artículo), Lewis Hamilton volvió a hablar de este polémico Gran Premio, esta vez en una entrevista para Viaplay.

«Fue muy difícil» En este caso Mercedes comienza comentando sobre el conductor.

¿Cómo logró superar esta enorme decepción deportiva?

«Mi invierno estuvo marcado por una gran reflexión sobre mí misma… Estaba rodeada de mi familia, y eso fue lo más hermoso. Mi familia respondió muy bien, todos estaban a mi alrededor. No estaba en mi teléfono, estaba ‘t en las redes sociales… Estaba jugando con los niños, haciendo muñecos de nieve. Creé. Jugamos en el agua, jugamos en las olas. »

¿Lewis Hamilton realmente pensó en retirarse después de tal desaire (la FIA reconoció más tarde un error humano por parte de la dirección de carrera)?

«Seguí entrenando porque era muy saludable para mi psique, y pensé, ‘¿Qué quiero hacer ahora?’ ¿Cómo debo tomar esto? Luego convertí lo negativo en positivo y dije: «Está bien, volveré y pelearé», y luego no tuve oportunidad de descubrir que luché y luché».

De hecho, la segunda decepción, menos oportuna pero más problemática, llegó a principios de 2022: Mercedes F1 no fue tan competitivo como se esperaba. Lejos de allí.

¿Cómo pudo Lewis dar este segundo paso hacia la moral?

«No es perfecto. Definitivamente no soy perfecto detrás de escena. Diría que es una verdadera lucha, especialmente a fines del año pasado, pasé por un proceso real de crecimiento, progreso, un poco diferente».

«Probé muchas cosas con el coche, pruebas, que muchas veces nos sorprendían. Este año me costó sentirme cómodo en el coche».

“Finalmente ya no es… Ahora estoy en una posición de liderazgo en el auto, lo dirijo más que ella. Es algo bueno”.

«Hay personas en nuestro equipo que han estado aquí durante años, antes de nuestro éxito, y luego hay personas que son nuevas en el equipo, que solo conocen las victorias en el equipo. , por lo que es una experiencia nueva para ellos. También. Para Todos, la vida es una buena experiencia. El sufrimiento solo te hace más fuerte. Esto es ajedrez, para mí. Creo que eso es muy enriquecedor».

Un viaje inaugural en África

Entendemos la importancia de recargar las pilas, haciendo balance de Lewis después de muchos altibajos.

Su reciente viaje a varios países africanos (Namibia, Ruanda, Kenia y Tanzania) también lo cambió, según sus propias palabras.

“Ya no soy el mismo. »

“Las últimas dos semanas han sido los mejores días de mi vida. No soy la misma persona que era antes de este viaje y toda la belleza, el amor y la paz que he experimentado me ha cambiado por completo. Ninguna imagen puede capturar lo que estoy sintiendo en este momento y lo que estoy tratando de decir. »

“Saber que donde fallan las palabras, las emociones son profundas. Estoy conectado con mis raíces y mi historia, y siento que mis ancestros están conmigo, más fuertes que nunca. Gracias Namibia, Ruanda, Kenia y Tanzania.»

“Gracias a la gente, la naturaleza y la vida silvestre aquí. Fuimos recibidos en cada hermoso lugar que visitamos. Nos trataron como familia. Gracias a mis hermanos por acompañarme en este viaje. Sé que siempre hablamos de eso. »