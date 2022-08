Fórmula 1 | Hamilton advirtió a Mercedes F1 sobre su estilo de vida: ‘No me controlen’

Lewis Hamilton tiene un estilo de vida que sorprende para un piloto de F1, pero que nunca le ha impedido, al contrario, firmar espectáculos increíbles.

El punto culminante de este «estilo de vida de Hamilton» fue quizás el Gran Premio de Singapur de 2018. Unos días antes del fin de semana, Lewis Hamilton estuvo en Nueva York para la Semana de la Moda y asistió a varias fiestas, incluido el desfile de Tommy Hilfiger.

Algunos en el paddock se preguntaron: ¿Estará Lewis demasiado distraído o cansado?

Pero el sábado en Singapur, Lewis Hamilton firmó una pole alucinante y consiguió que todos estuvieran de acuerdo… ¡el debate ha terminado!

Para Vanity Fair, el conductor de Mercedes regresa en este episodio. Lewis sabía que Singapur sería una prueba para su estilo de vida.

«Si voy a hacer estas otras cosas, también tengo que ser genial. [sur le circuit]. E hice la mejor vuelta que he hecho. La gente se preguntaba allí: ¿Cómo está él? »

Lewis dice que Mercedes le advirtió en 2013 cuando lo fichó sobre sus preocupaciones adicionales en la F1: tenía demasiada libertad para sí mismo, mientras que Ron Dennis apretaba los tornillos en McLaren.

«Esto es lo que soy. Estas son las cosas que quiero hacer. Nunca intentes controlarme en este sentido. Lo daré todo y te ayudaré a ganar campeonatos. Te mostraré que ser diferente no es malo para tu marca».

Un conductor que no quiere conducir (en la carretera)

Otra originalidad de Lewis Hamilton es que siendo piloto… no le gusta mucho conducir en carreteras abiertas al público. Especialmente en el apogeo de Niza, incluso Gran Bretaña puede estar estresada, dice.

“Creo que me resulta estresante. Trato de no hacer cosas que no me aporten nada. Escucha, estamos en estos caminos. [près de Nice], cualquier cosa puede suceder. Esto es estresante para mí. Este camino es una locura. »

Otro aspecto de la vida de Lewis Hamilton que a veces puede ser confuso: consideró el vegetarianismo. Pero aquí nuevamente, la controversia ha terminado, reivindicando a Gran Bretaña.

«Quiero decir, he ganado cinco títulos mundiales [que je suis végan], Fui mucho más consistente de lo que había sido en el pasado. Así que tienes que demostrar que la gente está equivocada. Eso fue lo que hice. »

Hamilton habla de su vida en pareja

Lewis Hamilton, sin embargo, tuvo que hacer un sacrificio para continuar con este ritmo del calendario de F1: en su carrera en pareja. Ella explica su viaje en este número, después de romper con la cantante Nicole Scherzinger.

«Aprendí de la manera difícil. Aprendí de la manera difícil…»

“No hablo mucho de eso, estoy muy concentrado en mi trabajo. »

“Me di cuenta de que no puedo hacer dos o tres cosas a la vez, tengo que concentrarme en una. Quería pasar por un proceso de crecimiento para llegar a un punto en el que fuera feliz por mi cuenta y cómoda en mi lugar. Entonces, si alguna vez conozco a alguien, es más una adición que solo decir: «Te quiero en mi vida». »