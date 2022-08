Fórmula 1 | Cómo Sauber F1 puede convertirse en Red Bull Racing

Ahora Alfa Romeo F1, Sauber fue una vez un equipo independiente con fuertes seguidores. De hecho, a finales de los 90 y principios de los 2000, el equipo lucía dos de las marcas más populares en la Fórmula 1 actual.

Petronas, el proveedor de combustible de Mercedes-AMG y patrocinador principal desde 2010, y Red Bull, que se ha convertido en un equipo importante en la Fórmula 1 en los últimos 15 años, son los principales patrocinadores de Sauber.

Pete Zehnder, el director deportivo del equipo en este momento, ya está allí y revela que Sauber puede haberse cambiado a Red Bull Racing. El fabricante de bebidas estaba considerando un gran compromiso con la F1, pero Sauber quería fichar a Enrique Bernaldi.

«Red Bull empuja a Enrique a pilotar en la Fórmula 3000 en 2000» Zehnder recordó para el podcast Beyond the Grid. «Peter Sabre me pidió que lo siguiera durante toda la temporada, así que tomé la delantera en todas las carreras de Fórmula 3000.

Pero Sauber optó por un joven Nick Heidfeld y el novato Kimi Raikkonen para la temporada 2001, ya que Bernaldi no logró impresionar a Zehnder: «¿Por qué quiere ser piloto de Fórmula 1? ¿Es porque quiere entradas gratuitas a los clubes más grandes? Ese fue mi pensamiento».

Una decisión que «enterró» una posible adquisición

Bernaldi encontró refugio en Arrows y pasó dos años probando para varios equipos, incluido Sauber. Zehnder no recordaba por qué Sauber hizo tal préstamo al piloto brasileño.

«Todavía no podemos explicar por qué hizo eso. Luego fuimos con Kimi en lugar de Enrique y creo que ahí fue cuando la idea de Red Bull Racing quedó enterrada».

De hecho, Red Bull permaneció en Sabres hasta finales de 2004, antes de reemplazar a Jaguar como su equipo, cuando el fabricante del Grupo Ford decidió retirarse de la Fórmula 1 de inmediato.

Por su parte, Sauber fue BMW de 2006 a 2009, antes de volver a su nombre en 2010, hasta que en 2018 comenzó un acuerdo con Alfa Romeo para usar el nombre del fabricante italiano.