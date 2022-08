Fórmula 1 | Bottas y Magnussen quieren contribuir a su desarrollo en la F1

Kevin Magnussen, quien regresó a Haas F1 este año después de abandonar la temporada pasada, ha tenido un gran desempeño, anotando la mayoría de los puntos de su equipo hasta ahora.

El danés supo adaptarse a esta nueva generación de Fórmula 1 sin la preparación adecuada. Ahora reintegrado al equipo de EE. UU., explica cómo está ayudando a su equipo a desarrollar el VF-22 y, ya, el monoplaza de 2023.

«Intenta invertir todo lo que puedas. Al final del día, me digo a mí mismo, los ingenieros y diseñadores hacen lo que saben. Como conductor, nuestra contribución a nivel de ingeniería es mínima. Lo intentas. Di lo que quieras de un automóvil, especifica el equilibrio y el rendimiento, y luego el equipo de ingeniería se encarga del resto».

«Pero no participé en el desarrollo de este auto, ya sabes, me adapté a él de todos modos. Al final del día, creo que todos queremos lo mismo: más fuerza y ​​más potencia». Y este auto es bueno en ambos aspectos. En cuanto al próximo año, creo que se tratará de continuidad. El equipo me conoce bien, saben lo que me gusta y dónde están mis debilidades.

Valtteri Bottas se encuentra en una situación similar a la del danés, que dejó Mercedes F1 para unirse a Alfa Romeo esta temporada. El piloto finlandés también se ha integrado bien en su nuevo equipo y está capitalizando su compromiso a largo plazo de invertir tanto como sea posible en el desarrollo del coche actual y la próxima temporada.

«En realidad, desde que me uní al equipo, creo que he podido aportar algo al auto mecánicamente, con mi experiencia, la forma en que el auto se comporta mecánicamente. Eso es bueno. Entonces, sí, el año que viene, lo haremos». trabajar en estrecha colaboración con el equipo en los detalles más pequeños en términos del comportamiento y el rendimiento del automóvil y los sentimientos de los conductores. Deberían, siempre están en una mejor posición para juzgar».

«Cuando estoy en la fábrica, trato de hacer preguntas y dar retroalimentación a las personas que trabajan en ciertas áreas, y eso es algo que realmente me gusta hacer. Vi un prototipo del automóvil por primera vez el próximo año. En el túnel de viento, me encanta estar involucrado de esa manera, es realmente interesante, y es muy nuevo para mí en este momento de la temporada, ya está planeado con anticipación. Definitivamente estoy comprometido a largo plazo, por lo que es bueno trabajar juntos en objetivos comunes».