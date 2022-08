Fórmula 1 | Alonso no tiene ‘nada que decir’ sobre la defensa ‘extrema’ de Okan

Fernando Alonso se mostró sorprendido por la repentina seguridad de Esteban Ogan en la salida del Gran Premio de Hungría, pero el piloto de Alpine F1 no lo vio como un incidente digno de comentar con el equipo o discutir con su compañero. El hecho de que ambos pilotos perdieran un puesto ante Daniel Ricciardo no cambió el rumbo de la carrera según el español.

«Es demasiado serio» dijo Alonso. «Pero disminuí la velocidad y no pasó nada. Obviamente, Daniel tenía una estrategia diferente, así que no estaba demasiado preocupado en ese momento y no fue un gran problema».

«No tengo nada que decir. Siempre tratamos de luchar duro, pero siempre damos un 1% de margen para evitar incidentes. Nunca hemos tenido incidentes y no sucederán».

Alonso admite estar enojado en la cabina, pero no se lo guarda contra el francés: «Obviamente, este tipo de defensa inevitablemente te sorprende. A veces hago lo mismo, a veces él hace lo mismo y es lo mismo con otros equipos».

Un problema de ritmo y no de estrategia

Cuando se le preguntó acerca de las dificultades durante la carrera, Alonso no culpó específicamente a los estrategas y la selección de neumáticos duros que crearon un segundo período largo, sino más bien a la falta de rendimiento general.

«Fuimos demasiado lentos y ese fue el problema. No creo que una estrategia de una parada sea peor que una de dos, pero nuestro ritmo no fue tan bueno como el del día anterior. No sé si fue por las condiciones, el viento o la temperatura, pero luchamos con ambos compuestos”.

«En general, tengo que estar orgulloso de obtener los mismos puntos que McLaren y estar contento con el resultado, pero tal vez teníamos grandes expectativas después del quinto y sexto puesto».