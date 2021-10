Florent Bogney regresa en vivo en John-Jacks Goldman M6 “This Is A Sign Enough”

Foto de crédito: M6

40 años de carrera, éxito en el fracaso y una huella imborrable en el corazón del público. Manténgase alejado de los diamantes de imitación y las lentejuelas desde que dejó Enforces en 2016, Jean-Jack Goldman Uno de los artistas más famosos de la canción francesa. Por ejemplo, el pasado mes de diciembre fue nombrado Personalidad favorita de los franceses ¡Por décimo año! Durante su 70 cumpleaños, que celebra el 11 de octubre, M6 quiso dedicarle un bono especial. Hasta ayer por la noche, 1,62 millones de espectadores conectados al sexto canal pudieron asistir. Evento “Jean-Jax Goldman: Noche de gran aniversario” Numerosas actuaciones de artistas que colaboraron con el “jefe” Patrick Fiori, Patrick Bruel Dónde Su mejor amigo es Michael Jones, Y los talentos de la nueva generación como Kentji Zirk, Amir, Luen, Clara Luciani o Claudio Cabo. Jean-Jacques Goldman está en el corazón de todos los franceses. Cuando sugerimos que los artistas vinieran a interpretar sus canciones, todos respondieron ahora y, a veces, se deprimieron para rendirle homenaje este año. Antes de que comenzara el espectáculo, Mary Portolono le dijo al presentador.

“Convirtió todo lo que tocó en oro”.

Después de entrar en el asunto firmado por Kentzi Zirak, Soprano, Amir y Claudio Cabo, quienes “Cuando la música es buena” el tubo comenzó de nuevo con energía., Mary Portolano nos tomó décadas enfocarnos en 1981, un punto de inflexión en la vida Jean-Jack Goldman Porque es similar al lanzamiento de su primer álbum en solitario, su primer título: “Una señal es suficiente”La versión original hizo rugir las guitarras durante casi 6 minutos. Para el M6, fue Florent Bagney quien accedió a aceptarlo con su poderosa voz. Para mí, la elección de esta canción fue muy simbólica. Fue la primera canción que lo hizo famoso y la primera canción pop-rock francesa El entrenador de “The Voice All the Stars” testificó detrás de escena del programa, feliz de celebrar el cumpleaños. OVNI Quien jugó un papel decisivo en su vida: Realmente contaba con mi historia. Para mi tercer álbum, ahora se le ocurrió el título “Beanview Chess Moi” y respondió. Esto me permitió dar un paso más. Goldman es el hombre dorado. Todo lo que tocó estaba hecho de oro. .

En un escenario grande con bailarines volando bajo las sábanas blancas, Florent Bogney realmente pateó su pie para tocar el ritmo de este himno del estadio que se inició. Jean-Jack Goldman En camino al éxito. Agars Riffs, Intense Chorus: ¿Quién podría haber tomado este título aparte de la cena con palabras familiares para todos? Todo lo que se necesita es una señal / una mañana / una mañana muy tranquila / y una … ¡Culto!