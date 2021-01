Finalmente sabemos cuál es la escena post crédito cancelada

Cierto Vengadores: Endcom Cualquier escena posterior a los créditos derramó mucha tinta cuando la película no se estrenó (aunque este deseo se comprende fácilmente, y Sabe a gran final). Sin embargo, hoy aprendemos La boca de un conocido actor de MCU. Todavía se planeó una edición visual, pero al final no se retuvo. Le revelaremos el contenido de inmediato..

Visión de futuro en MCU

Los primeros capítulos de Vandavision Se ha hablado de muchas cosas, no son triviales y Estándares personalizados para productos MCU. La mayoría de las preguntas formuladas por la audiencia eran lógicas: “¿Por qué la visión sigue viva?“Estamos dedicados Artículo anterior al respecto, De hecho, Un poco más complicado que eso.

Sin embargo, esta singularidad parece continuar Vandavision En general, el anuncio oficial planeado por Marvel puede haber sido objeto de burlas hace mucho tiempo, gracias Finalmente, no se conserva una visualización posterior al crédito.

Pantalla visual posterior a la vista

Inicialmente, se planeó un programa posterior al crédito. Endcom. Actor que incluye a Vision, Paul PettaniDe hecho, los siguientes hechos fueron anunciados en una entrevista para IMDb:

En un momento tuve que estar en una escena Elizabeth Olson abrió una especie de bolsa para cadáveresY tuvo visión.

Una escena posterior al crédito con Vision Tan planeado Endcom, Pero finalmente no vio la luz del día. Esta publicación fue comentada ampliamente por los fanáticos (como todos los demás) Post-créditos de películas de MCU) Y, por supuesto, se habría burlado Vista “Volver” a MCU Incluso antes de la serie Vandavision Para ser formalizado por Marvel. Porque es algo en lo que uno puede pensar en cualquier caso Paul Pettani No sabía por qué no se conservaba la escena.

Paul Pettani Continuó, durante su entrevista, explicando que lo creía Kevin Faiz Tras la muerte de su personaje en el MCU, fue convocado a su oficina para recibir un disparo. Trató de hacer bromas Finalmente aprende la verdad :

Entré y fue un gran momento porque no quería ser una fortuna incómoda entre nosotros. Así que entré y dije: “Kevin y Louise, los amo, lo entiendo totalmente. Fue una experiencia hermosa y sin sentimientos duros“, Luego Kevin,” Espera, ¿nos dejas? “, Y yo dije,” ¡No! ¿No me disparaste? Él dijo: “No, te daremos una racha. “

Pettani se sorprendió mucho con este proyecto. Para él, de hecho, solo había Vision siempre tiene un 10-15% de posibilidades de regresar a la MCU, De una manera u otra. Mientras tanto, si lo desea Carácter de visión Has visto los dos primeros capítulos VandavisionTe invitamos a descubrir 10 cosas para recordar de estos dos capítulos, Detalles existentes Sin duda importante para el resto de la serie.