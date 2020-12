Más de 30 personas han sido examinadas para la fiebre del Nilo Occidental en la región española de Sevilla. Esta enfermedad transmitida por mosquitos se ha confirmado en 13 casos.

Fiebre del Nilo Occidental Una enfermedad infecciosa virus del Nilo Occidental De la familia Flaviviridae, género Flavivirus, forma parte del llamado complejo antigénico de encefalitis japonesa. Las aves son el reservorio de la infección y los mosquitos el vector.

Los mosquitos se infectan cuando son picados por aves infectadas y luego pueden transmitir el virus a humanos y otros mamíferos, principalmente caballos. La enfermedad es transmitida por mosquitos y no se ha registrado la transmisión de persona a persona.

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre del Nilo Occidental? Los primeros síntomas aparecen dentro de los 3-5 días posteriores a la picadura de un mosquito infectado. Los síntomas incluyen:

Fiebre que dura de 3 a 6 días.

Dolor de cabeza,

Dolor muscular

Debilidad,

Erupción en tronco y manos, sin picazón

Ganglios linfáticos agrandados,

Náuseas y vómitos menos frecuentes.

Fiebre del Nilo Occidental en España

Citando fuentes de la Consejería de Sanidad de Andalucía, la Agencia Europa Press dijo que 25 de las más de 30 personas examinadas se encuentran actualmente en hospitales diagnosticados de encefalomielitis y meningitis y nueve están siendo remitidas a unidades de cuidados intensivos.

Según Felix Torres, experto en el campo de la biología de la Universidad de Salamanca, la fiebre del Nilo Occidental en la región de Sevilla es causada por la picadura de un mosquito común del género Gulex.

Andalucía es parte de España y es visitada con entusiasmo por los turistas. Después de un período de aislamiento nacional asociado a la infección por el virus de la corona SARS-CoV-2, España ha reabierto sus fronteras a los turistas. Sin embargo, las llamadas sartenes climáticas españolas, como comúnmente se llama Andalucía, son compatibles con los mosquitos. Según Felix Torres, experto en el campo de la biología de la Universidad de Solomonca, el período de aislamiento obligatorio en España coincidió con la cría de mosquitos, especialmente en zonas con agua estancada y estanques.

Los turistas que se alojen en Andalucía o aquellos que hayan elegido esta región como destino de vacaciones deben tener cuidado. Si bien el Ministerio de Salud regional ha introducido prácticas de control ambiental, incluida la emisión de áreas peligrosas como jardines y parques, también ha recomendado que se eviten las picaduras de mosquitos: insertar mosquiteros en ventanas y puertas, no quedarse afuera por la noche, apagar las luces en los edificios de departamentos y observar una buena higiene y perfumes fuertes. Use ropa que cubra el cuerpo tanto como sea posible y use repelentes de insectos.

Vale la pena saber que el 80 por ciento. Las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no presentan síntomas de la enfermedad. En casos más graves, se puede desarrollar encefalitis o meningitis, con riesgo de daño cerebral y muerte.

Fuente: BAP