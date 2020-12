“Familia Bitcoin”: Crypto Revolution: esta familia entregó sus antiguas vidas por Bitcoin, ahora viaja por todo el mundo | Noticias

Forex en este artículo

La familia confía en bitcoin

Hace tres años, Didi Taihuttu y su familia vendieron todos sus activos y comenzaron a invertir en Bitcoin. Según CNBC, la familia holandesa vendió su casa, se mudó a un campamento cercano y luego viajó por todo el mundo. “Solo pensamos: vender, vender, ¿qué podemos perder?” Dijo el padre de familia. “Sí, podemos perderlo todo. Sí, podemos perder todo nuestro dinero. Sí, no tenemos tres autos. No tenemos una motocicleta. Pero creo que al final seremos más felices como familia. Disfruten de la vida”. Incluso antes de este drástico cambio en su estilo de vida. , Taihuttu manejó activos digitales. Aunque anteriormente había reducido las criptomonedas, ahora se centra solo en el comercio de Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc. El propósito del negocio es financiar íntegramente los gastos de manutención de la familia. Sin embargo, ninguno de los miembros de la familia tiene una dirección permanente, una cuenta bancaria o grandes activos personales, pero desde el comienzo de su propia revolución bitcoin, Taihutus ya ha viajado a más de 40 países. La familia documenta su estilo de vida en Internet con el nombre de “Familia Bitcoin”. Los canales de redes sociales de la familia tienen imágenes de los lugares que visitan con su “bitmobile”. La familia Crypto también brinda a los fanáticos información sobre sus vidas en su canal de YouTube.



Parte del movimiento criptográfico

Taihuttu, con su estilo de vida criptográfico, no se trata de crear algo grande. Regreso Crear. “Muchos han perdido la fe en el sistema monetario actual”, dijo el padre de familia. “Además, creo que la criptomoneda es una gran alternativa para estas personas”. Con su arriesgada estrategia, quiere ser parte de un movimiento para cambiar la forma en que se usa el dinero. “Es necesario generar dinero y ahora está evolucionando hacia la criptomoneda [ ] Estamos ante una revolución que cambiará el sistema monetario. … Tenemos la suerte de habernos dado cuenta de que estamos justo en el medio “, dijo Taihuttu de CNBC. , Explica a CNBC. “Tuve mucho procesamiento. Pero luego me involucré en ello, creyendo que sería un buen cambio en nuestras vidas, para mis hijos, para mi esposo y para mí. ”



Taihut espera que la tasa de bitcoin alcance los $ 200,000 para 2022

Taihuttu compró la mayoría de los bitcoins que tenía a principios de 2017 por $ 900. Unos meses después, el precio subió a casi 20.000 dólares. Después de que el precio de la criptomoneda más popular cayó a casi $ 3,000 a principios de 2018, la cartera de la familia Taihut volvió a aumentar. “Cuando Bitcoin colapsó, comenzamos a comprar más”. Todavía cree que Bitcoin se enfrenta a un gran repunte. los El nuevo máximo histórico, 9 alcanzó 19,918 El comienzo de diciembre solo puede ser un paso intermedio en este camino. “Creo que veremos al menos $ 100,000 en este ciclo de tonterías”, dijo el padre de tres sobre la moneda digital. “No me sorprendería que llegue a 200.000.000 para 2022”. Sin embargo, Taihuttu no teme otra fuerte caída en el precio de bitcoin, solo porque la demanda es baja actualmente. En cambio, la intensidad opuesta se manifiesta. “Creo que estamos entrando en una crisis de oferta”, explica, refiriéndose a la oferta limitada de criptomonedas.



La familia ha estado realizando misiones de concientización sobre criptografía en todo el mundo.

En su página de inicio, la familia no solo dona su vida diaria a las partes interesadas, sino que también acepta donaciones en forma de bitcoins y otras criptomonedas. Los Taihutus no los usan para financiar su sustento, sino que envían el dinero que reciben a organizaciones sin fines de lucro y a los pobres, a quienes conocen en numerosos viajes. Según CNBC, Taihute ya donó la mitad de su riqueza a una causa. Además, la familia Bitcoin tiene como objetivo educar a todo el mundo sobre las posibilidades de las criptomonedas, cómo se pueden usar como donaciones, cómo se configuran las carteras criptográficas, cómo se protegen y se usan, y cómo se pueden cambiar por otras monedas. Trabajos. El padre de la familia también escribió un libro sobre sus experiencias de un evento que cambió su vida en 2017, que, según el sitio web de la familia, ya está disponible en holandés, alemán y pronto en inglés, además de en las librerías, y también se vende en la propia tienda en línea de la familia. Taihuttu también vende artículos como ropa y artículos para el hogar con el logotipo de la familia Bitcoin allí.

