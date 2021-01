Fallece el guitarrista Hilton Valentine, fundador de The Animals

De izquierda a derecha, músicos de The Animals (Hilton Valentine, Sauce Chandler, John Steele, Eric Burton y Dave Robery), una banda británica que partirá de Londres a Nueva York el 27 de mayo de 1965. Victor Pointon / AB

El guitarrista británico Hilton Valentine, miembro fundador de la banda de rock The Animals, es mejor conocido por la versión de la canción. Casa del Sol nacienteMurió el viernes 29 de enero a la edad de 77 años, según su sello Apco Music. “Valentine fue un guitarrista pionero que influyó en el sonido del rock and roll durante décadas”., Recibido por Apco Music en Twitter el viernes. La causa de su muerte no se conoció de inmediato.

Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos de @ Hilton Valentine esta mañana, falleciendo a la edad de 7 años… https://t.co/lnePC2vymY – ABKO (ABABKCO Music & Records)

Nacido en North Shields (noreste de Inglaterra) el 21 de mayo de 1943, Hilton Valentine fundó The Animals en 1963 con el cantante Eric Burton, el bajista Chandler, el organizador Alan Bryce y el baterista John Steele.

Este grupo de músicos de clase trabajadora se hizo mundialmente famoso en 1964 con la versión de una canción folclórica tradicional estadounidense, Casa del Sol naciente, Que encabezó las clasificaciones en el Reino Unido y Estados Unidos durante varias semanas. En 1965, cantan una carta De una canción de Nina Simon, No me malentiendas, Esto es una victoria.

Después de que la banda se disolvió en 1966 y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994, el guitarrista Hilton Valentine grabó un álbum en solitario. Todo esta en tu cabeza, En 1969.

“Introducción El sol naciente ¡No suene nunca más! “, Respondió Eric Burton en Instagram. “¡No lo jugaste, lo viviste!” “, Dijo, dijo “Corazón roto”.

“Pasamos los mejores momentos juntos”, Agregó, “North Shields primero en el mundo … Quiet Rock”, Añadió.