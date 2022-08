Fabienne Garratt está en una relación con un candidato casado a primera vista (Francia)

Fabián Garratt, Se convirtió en madre primeriza de la pequeña Celeste en diciembre.Paso encontró el amor de nuevo Más cerca, transmitido por Gente pura. Informes de los medios franceses La actriz está en una relación con Alain Attard, un ex candidato de la versión francesa de Married at First Sight, que se emitió en M6. Es padre de dos hijos. No hace falta decir que esta pareja está dejando grandes huellas en Instagram…

Se rumoreaba que la actriz de 42 años estaba saliendo con un hombre de 43 años el 5 de agosto. fue iniciado. Esto es cercanamente ¿Quién publicó la información?

En la versión francesa de Married at First Sight, Alain se casó con Cécile en 2021, pero la relación no se llevó a cabo. Fabian y Alain comenzaron su relación hace tres meses. Fue él quien contactó a la estrella a través de las redes sociales. Este último respondió y sus intercambios comenzaron antes de formar una historia de amor.

Desde entonces han estado compartiendo algo cercano a declaraciones de amor en Instagram y otras publicaciones, grandes pistas que confirman la relación. El último es un video publicado por Fabian Garratt en Instagram. Vemos a Alain conduciendo un coche. La música que acompaña a las imágenes se titula «E incluso después te amaré» de Hoshi. Una historia compartida por… Alain.