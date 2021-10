Fabian Legovre admite un “abandono”, el cantante lanza un eslogan

Créditos de las fotografías: Captura de pantalla C8 / Bestimage

Fabien Lecoeuvre hace su mea gulpa. La semana pasada El periodista se disculpó Galería Sus comentarios sobre el físico de Hoshi, Hace seis meses. Invitado en “L’Instant De Luxe”, el coordinador de prensa dijo que lo lamentaba amrement Sus ataques, sin embargo Falta de conversación Con Hoshi: Ella me habría llamado, nos habríamos visto, incluso habríamos hablado por teléfono … ella no tuvo nada que ver con eso. Es lamentable porque es una situación inflada, pero ella tampoco quiere, porque no tiene que ser la persona promedio. Me dolió que Hoshi lastimara tanto a sus padres como a su abuela porque no era mi objetivo en la vida. . Fabian Legovre sonríe ante las palabras “Touch Boss Mon Post” en C8 anoche.

“No es mi trabajo insultar a la gente”

Frente a Cyril Hanuna y un grupo de sus historiadores, el periodista admite haber hecho algo Drenar : Evidentemente, lo siento, porque el error es humano. Tuve muchas dificultades. Por lastimarla, a mí también me lastimó, porque no quería lastimar a sus padres ni a su abuela. . En este “diseño”, lo describe como una agenda sobrecargada: En la cuarta entrevista que tuve ese día, estaba cansada, mi mamá estaba en el hospital por cáncer y me citaron mal. La palabra “miedo” la digo todo el tiempo en la vida. Su disco se llama “Etoile flippante” y me llevé un mal material . Por lo tanto, Fabian Legovre afirma tener Mucho dolor Siguiendo todo este asunto: No es mi trabajo insultar a la gente. Usé el sinónimo equivocado, estaba mal, lo reconocí y me disculpé .

Cuando repetidamente dijo que lamentaba no tener una conversación con el cantante, lo admitió. Sin intentar comunicarme Hoshi: Llamé a su jefe de prensa, a quien conocía bien, y su manager también era su socio, al parecer hubo algún tipo de asedio. . Pero sus comentarios provocaron una acalorada controversia contra otros Gronliners, especialmente de Kraldin Maylet o Kelly Widowelli. No podemos quejarnos porque golpeaste el cuerpo de una persona. Solo quería que la contactes y te disculpes con ella. Si todavía usa las redes para disculparse, significa que está dando vueltas en círculos Respondió el DJ y columnista.

“Hicieron un surf”

Si Fabien Lecoeuvre promete ser Hoshi Esto no tiene nada que ver con exagerar Sin embargo, condena el caso más grave: Tengo una sábana y no me alegro por ella. A pesar de que surfeaban con un, tenían instrumentos musicales, compañía de grabación … se había ido a todas partes. Yo, no me has visto en la tele desde hace cuatro meses. Yo, yo no quiero crear una meseta, voluntariamente me hice a un lado . Además, según él, Malet del Gran Cuerpo A Empieza la política de nuevo Por su canción “Gente guapa” : El día que hice una entrevista, no pensé que estaba publicando una publicación. .

Si Fabien Lecoeuvre quiere vender su nuevo libro, déjelo ir a salones o librerías, pero deje de hablar de mi físico y de llevarlo a cabo (un desliz en este punto). Eso fue suficiente #TPMP https://t.co/DeMFXY0jtY Hoshi (osHoshiOfficial) 20 de octubre de 2021

“Suficiente”

Palabras que nunca dejan de sacar a Hoshi de sus bisagras. En las redes sociales, la cantante“Censura de amor” El periodista comparte un extracto del programa, donde la controversia fue instrumental y escrita: Si Fabien Lecoeuvre quiere vender su nuevo libro, déjelo ir a salones o librerías, pero deje de hablar de mi físico y su “caída” (un desliz en este punto). Suficiente . Antes de compartir otro extracto de una entrevista sobre “L’instant De Luxe”, Fabien Lecoeuvre anuncia: No dije que tuviera miedo, dije que su mundo estaba asustado . A lo que responde Hoshi hoy: Eso fue hace unos días. ¿Fiel? No. . El pollito está demasiado lejos para freír.