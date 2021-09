Fabian Carrot Pregnant: levanta el velo sobre el pesado secreto de su embarazo

El 23 de septiembre, la actriz Fabian Carrot reveló su secreto a Fem Actuoli: está embarazada y soltera, por lo que dará a luz a un bebé sin padre.

La noticia sorprendió a muchos miembros de la comunidad de Fabian Carrot. Algunos dijeron con tristeza que ella no compartió esta feliz noticia pronto. Habrían querido celebrar por ella un poco antes.

Les respondió en un largo discurso que publicó en su cuenta de Instagram. “Algunas personas no entienden por qué me tomó tanto tiempo compartir este increíble evento contigo, no te olvido … sé que tuvimos un amor fuerte por muchos años; pero los que me conocen un poco más, conocen mi humildad, solo quiero hablar de la sonrisa, “me gusta compartir cosas cuando estoy bien y cuando ya estoy haciendo lo mejor que puedo. La vida es lo más hermoso y el destino es tan travieso. Siempre confiamos en ellos. Nos merecemos”. todas las pruebas porque merecemos la oportunidad de crecer. Estoy lo suficientemente agradecido por todos los ángeles que se cruzaron en mi camino y me apoyaron y alentaron. Tengo suerte. Tengo un instinto emocional y los amo desde hace mucho tiempo “.

Que los fanáticos estén seguros: al final de su embarazo y la llegada del bebé, ahora pueden apoyar a su ídolo. Aunque Fabienne Carat no compartió mucho, sus suscriptores sabían que la actriz los estaba leyendo y escuchando.