Extraordinario: quería escapar, es encarcelado y atrapado porque quería comprar Call of Duty: Black Ops Cold War

El bloqueo es un momento difícil de pasar, incluidos los infractores sueltos. Clint Butler, ciudadano británico de 36 años, Condenado a 17 años de prisión por robo a mano armada en prisión abierta HMP Spring Hill En Buckinghamshire. Se suponía que terminaría en 2024, pero la persona decidió abandonar el campus la noche del 28 de noviembre de 2020: ha estado allí desde entonces. Intentado seriamente Policía de Thames Valley, Y al menos encontré una manera sorprendente de contarlo.

El caso se informa solo esta semana. Policía de West Midlands, Que pasará Impresionante video del arresto, Pero sucedió el 13 de enero. En el Reino Unido se aplicaban estrictas restricciones y el movimiento de ciudadanos era muy limitado. Una unidad policial realizó una búsqueda en Birmingham por la tarde y fue detenida por un cambio repentino de dirección de dos peatones en Martino Way. En su apogeo, se les preguntó el motivo de su partida, y uno de ellos respondió:

Vine por el nuevo Call of Duty porque ya no puedo callarme.

El oficial Owen exigió verificar la identidad del joven y un segundo lo golpeó antes de intentar huir. No muy lejos de allí la lluvia, la policía y los agentes de seguridad no le dejaron ir muy lejos. La policía lo encontró solo después de examinar sus documentos. Entonces Clint Butler, que peleó más que ellos dos, decidió salir a pesar de los anuncios que quería y la prisión para comprar. Call of Duty: Black Ops Cold WarProbablemente con un amigo que lo trató bien. Su disposición a jugar es mejor que la suya: 13 meses para escapar y 6 meses para atacar a un representante del poder. El superintendente Nick Rowe dijo:

Fue un gran trabajo de parte de nuestros oficiales actuar según sus instintos porque algo andaba mal y decidieron desafiar a estos hombres. La situación se intensificó muy rápidamente, pero ambos PJ hicieron un buen uso de su entrenamiento controlando a Butler, adelantándolo y protegiéndolo con esposas, mientras que al mismo tiempo llamaban a los oficiales cercanos. Me gustaría agradecer a los oficiales de seguridad que vinieron a ayudar a nuestros oficiales. También muestra el poder de la cámara de video que se usa en el cuerpo, con los policías dirigiendo sus cámaras antes de comenzar a hablar con los hombres. Esto significa que todo el episodio está claramente filmado y no hay duda de lo que sucedió. Después de haber sido encarcelado con un amigo para comprar un videojuego, sigue siendo un misterio por qué decidió volver a la cárcel después de tomar la divertida decisión de venir a la ciudad.

