Explorando la luna a través de imágenes

STATEN ISLAND, NY – Si desea tomar una foto de la luna, puede ir a un parque, fuera del país o en su propio patio trasero o en su terraza. Según Aaron Bealer, un fotógrafo de 24 años de New Springville, puedes tomar una foto de la luna misma, con nubes o con un árbol al frente. Pero no se preocupe por los lobos, es seguro tomar una foto de la luna llena.

– “Este es un buen momento para empacar, porque puedes ver muchos detalles en la luna. Sería genial si pudiera ver la bandera estadounidense allí, pero no puedo. ”(Life-Wire News / Aaron Boyler) Life-Wire NewsNoticias de Life Wire

Este es un buen momento para ver la luna porque puedes ver muchas características, océanos y mares lunares, depresiones. El cráter lunar Diego es el más fácil de ver en el suroeste de la Luna. Para nosotros en Life-Wire, parece la Estrella de la Muerte de Star Wars. ¿Cómo te parece esto?

– Luna a través de telescopio. “Por la noche, la luna brilla más”, dijo Aaron. (Noticias de Life-Wire / Aaron Boyler) Noticias de Life-WireNoticias de Life Wire

Este enero, la luna nueva será el día 13, y estará encerada hasta el 28 de enero, luna llena. La luna estará lo suficientemente alta como para tomar una foto cuando crezca.

– La luna fue vista por Aaron durante su fase creciente. “Me gusta ver cosas en el espacio”, dijo. (Noticias de Life-Wire / Aaron Boyler) Noticias de Life-WireNoticias de Life Wire

– Aaron con su telescopio, usa para obtener imágenes cercanas de la luna. (Noticias de Life-Wire / Aaron Boyler) Noticias de Life-WireNoticias de Life Wire

Los fotógrafos Aaron Ray e Ico Caro de NWN Photography, un servicio de noticias para fotógrafos con discapacidad, también tomaron fotos recientes de la luna en A Coruña, España.

– “Tomé la foto porque la luna es diferente con nubes rojas”, dijo Ray. “Fue hermoso.” (Fotografía NWN / Aarón Rey) Life-Wire NewsNoticias de Life Wire

– “Estaba en la ventana de mi casa, ‘Estamos bien, pero … hay mucho que encontrar, hay espacio’, dijo el auto. “¿Qué hay en ese exceso?” (Fotografía NWN / Iago Carro) Noticias de Life-WireNoticias de Life Wire

– Es coautor con Aaron Pialar, Anthony DiCostanzo, Anthony Diffado, Joseph Jones, Joseph Badalino, Kevin DiStefano y Meredith Arjett para el servicio de noticias Life-Wire.

Obtenga más información sobre la asociación de Advance / SILive.com con Lifestyle for the Disabled, patrocinado por Best Tomato.