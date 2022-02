“Estuvimos muy bien con Putin”.

El personal municipal realiza etiquetas limpias en las puertas de la Embajada de Rusia en Estrasburgo el 25 de febrero de 2022. PATRICK HERTZOG / AFP

El sábado 26 de febrero, unas 3.700 personas respondieron al llamado de la Asociación PromoUkraina a una manifestación en apoyo de Ucrania, después de la primera manifestación espontánea del jueves. La capital alsaciana cuenta con una importante comunidad ucraniana, que está muy ligada a la existencia del Consejo de Europa, pero a través de estrechos contactos con algunas asociaciones alsacianas, movilizadas desde el accidente de Chernóbil para acoger a los niños ucranianos durante las vacaciones de verano. Chechenos, turcos, georgianos, polacos, kurdos, alemanes y franceses se sumaron a los manifestantes que condenaron la guerra liderada por Vladimir Putin.

En Place Kleber, entre los carteles que alientan la captura de la gente de Kiev (Kiev Sé fuerte) O condenando la política seguida por Vladimir Putin (“Putin = Hitler), Nos abrazamos, consolamos y animamos unos a otros. Una joven dice espontáneamente: “Quiero decirles que las personas que viven en Rusia no están de acuerdo con esta invasión; Especialmente los de otros estados de la CEI [Communauté d’Etats indépendants]. ⁇ Amber es del país kazajo y está estudiando ciencias sociales en Estrasburgo. Ve con horror que la guerra se llama a las puertas de Europa.

“¡Aquí podemos probar, es importante hacerlo!”

Este es también el caso de Elizaveta Krosheva. Un joven guionista de Moscú acudió a la reunión con su familia para entregar un mensaje: “¡Los rusos están en contra de la guerra!” Explica entre los manifestantes vestidos con los colores ucranianos: “No estoy de acuerdo con la agresión de Putin. No tengo idea de quiénes son mis familiares o amigos que apoyan la guerra. No queremos enviar a nuestra juventud a luchar en Ucrania. Pero la gente en Rusia no puede salir a protestar. Últimos días, Ya han sido detenidas 2.500 personas. ¡Aquí podemos probar que es importante hacerlo! ⁇

Funcionarios electorales locales, activistas de todos los ámbitos de la vida, líderes sindicales y gente común asistieron en gran número. “Han pasado tres días desde que hubo una ocupación generalizada y no provocada de Ucrania, y 158 personas, incluidos tres niños, han muerto en bombardeos en los últimos dos días. Putin quiere que Ucrania se convierta en el títere de Rusia, ¡pero eso no sucederá! . Boris Tarasiok, embajador de Ucrania ante el Consejo Europeo, prometió.

