«Estoy en la cama con tu esposa»: Pete Davidson hace público su mensaje de texto con Kanye West

La historia de amor entre Kim Kardashian y Pete Davidson se intensifica. El actor defiende a su compañero y responde a los ataques de Yeh.

Pete luego lanzó un mensaje pidiendo a Kanye West que dejara de atacarlos.

«Sí, esto es Skate. ¿Puedes respirar y estar callado, por favor? A las 8 am, no tiene por qué ser así. Kim es la mejor madre que he tenido. Nunca la he conocido. Lo que hace es increíble para Niños, tienen tanta suerte, ella es la madre de sus hijos, ustedes ya no lo son. No los voy a tratar así, estoy cansado de callarme la boca. Por el amor de Dios, maduren”..

«Ah, estás empezando a decir palabras groseras ahora. ¿Dónde estás de todos modos?»El rapero respondió.

«Estoy en la cama con tu esposa», respondió Pete. «Hoy estoy en Los Ángeles. Si quieres dejar de burlarte de mí en Internet y hablar conmigo en persona. Tus acciones son tan vergonzosas, es triste. Tienes que ver cómo tu propia familia se desintegra día a día».Él continuó.

Kanye sugirió que hablaran en la misa del domingo.

«Esta historia no debe resolverse en público. No vine aquí por fotos y revistas. Estás preocupado por esto».El camarada de Kim respondió.

«Yo te ayudo, hombre»

Luego le envió una serie de mensajes con un poco más de remordimiento, pero aun así la amenazó: «Te estoy ayudando, hombre. Yo también estoy luchando con problemas de salud mental. No es un viaje fácil. Ya no tienes que sentirte así. No te avergüenzas de pedir un poco de ayuda. Serás muy feliz. Paz. Quiero, pero si me sigues presionando como lo estás haciendo durante 6 meses, dejaré de estar bien «.agregó.

