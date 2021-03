Estos fans quieren deshacerse de Tony Stark y Anthony Maggie vuelve a la polémica

El primer capítulo de Soldado balcánico y de invierno Apareció en Disney + el 19 de marzo de 2021, Y se hizo eco Por el éxito de la serie Vandavision. Dedicamos el artículo anterior Para que los elementos recuerden de este primer episodio.Sin embargo, un elemento que no sospechamos a primera vista ha causado revuelo en las redes sociales. Tomamos en cuenta este asunto.

En el primer capitulo Soldado balcánico y de invierno, Sam Wilson va al banco para obtener un préstamo bancario. Una mirada más cercana a la realidad nos hace plantearnos esta pregunta: ¿Cómo se ganan la vida los Vengadores? Debido a que el equipo es independiente, el gobierno no paga a los héroes. Sus gastos serán reembolsados ​​por donaciones hechas por donantes generosos.

Muchos fanáticos pensaron que Tony Stark estaba pagando a los Vengadores Por sus esfuerzos, se sorprendió al descubrir que no era así. Todo se ha transformado en un Harbin, Y provocó una polémica sin precedentes en Internet..

Siguiendo el primer capítulo Soldado balcánico y de invierno, Algunos internautas han decidido combatir su odio Tony Stark. Contra todo pronóstico, algunos han pedido que el personaje simplemente se elimine de la MCU. Nunca más le preguntaremos.

No me hace feliz, pero creo que deberíamos cancelar a Tony Stark. Sí, murió para salvar el universo, pero un ex traficante de armas no pagó a sus trabajadores. Sácalo de la pintura. #TonyIsOverParty

