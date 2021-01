Este puede ser un detalle para ti …

Los miembros de la Guardia Nacional duermen en Capitol Rotunda en Washington el 13 de enero de 2021. Saul Lope / AFP

Clima tranquilo

¿Está tranquilo después de la tormenta? ¿O antes de eso? Una semana antes de que el edificio fuera atacado por tropas trumpistas, pocos días antes de la toma de posesión de Joe Biden, siete miembros de la Guardia Nacional encargados de resguardar el edificio toman una siesta en la acera del Capitolio. Como ya habían hecho los soldados estadounidenses en 1861. En ese momento, a pedido del presidente Abraham Lincoln, los soldados se refugiaron en los pasillos del edificio durante varios días, preocupados por la seguridad del lugar. Estalló la guerra civil en el país … aquí, allá.

Descanso de guerreros

No se encuentran en ninguna parte. Los hombres de la Guardia Nacional se instalaron alrededor de la Rotonda del Capitolio, en la intersección de los pasillos que conducen a la Cámara de Representantes por un lado y al Senado por el otro, por lo que era el mejor lugar para defender el lugar. No duerma tranquilo: Rotonda – 29 metros de diámetro, 54,94 metros de largo – con 36 ventanas, lo que le da una luminosidad que no coincide con el sueño.

Nivel de asedio

Aquí, no es difícil identificar al líder de la pandilla. Mientras sus compañeros están tirados en el suelo, él disfruta de un banco tipo Chesterfield. Esto debería permitirle despertarse renovado y conciso. Solo puede conformarse pidiendo un sofá a su carpintero. “Sin encoger sus pantalones” El cuarto conde de Chesterfield, el elegante Lord Philip Stanhope, fue descubierto sin saberlo a fines del siglo XVIII.mi Siglo, famoso Chesterfield …

Ídolos sociales

El grupo de soldados está rodeado por dos estatuas. A la derecha, el busto de Martin Luther King. A la izquierda, Dwight D. La sombra de Eisenhower, 34mi Presidente de los Estados Unidos. Si el primero fue desarrollado especialmente para Capitol en 1986, el segundo es una donación de Kansas. Cada estado de EE. UU. Tiene la oportunidad de exhibir una estatua de una persona en el National Statue Hall. En 2003, Kansas ofreció reemplazar la estatua con el ex gobernador George Washington Click. La democracia estadounidense puede ser violenta. Pero lo dudamos.

Sueño fundador

Estos siete hombres duermen a la sombra del famoso cuadro Viaje de peregrinos (1843). El estadounidense Robert W. Sobre la base del 22 de julio de 1620, muestra a los protestantes preparándose para embarcarse en una vasta expedición desde Delfthaven, Holanda, al Nuevo Mundo. Después de unirse al Reino Unido en el barco Verónica, Cruzarán el océano atlántico muguete Finalmente, establecerse en Massachusetts இடது A la izquierda de la pintura, un arco iris brilla como la promesa de un mundo mejor. Dulces sueños, amigos.