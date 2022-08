Este estadounidense batió el récord de las uñas más largas del mundo y midieron… ¡13 metros! (fotos)

Divertido para algunos y desagradable para otros, ¡este récord mundial es sin duda impresionante!

Diana Armstrong acaba de aparecer Records Mundiales Guinness Gracias a sus garras: miden 13 metros (más de 42 pulgadas) y ahora son las más largas del mundo.

Sin cortar desde 1997

Diana ha estado cultivando uñas durante 25 años. Luego de un accidente en su familia en 1997, esta madre decidió no volver a cortarse el cabello nunca más. Fue la hija de Diana quien le cuidó las uñas (siempre largas) y murió.“Ella era la única que me hacía las uñas, me pulía y limaba,«Le dijo a Guinness World Records.

Para combatir la tristeza y la depresión, este estadounidense se prometió a sí mismo que nunca se cortaría las uñas, para consternación de sus hijos, quienes se sintieron avergonzados antes de tomar esta decisión por primera vez con su madre.

Diana Armstrong se esfuerza mucho por mantener sus uñas, por eso se las hace cada cinco años, y recientemente decidió teñirlas. Se necesitan de 15 a 20 botellas para barnizar sus largas uñas.

Sus piernas son manos.

«Diana dice que está limitada en lo que puede hacer con las manos y, a menudo, usa los pies para recoger ropa del suelo o abrir el refrigerador».¿Puedes leer las publicaciones en el sitio? «Diana también ha dejado de conducir y tiende a evitar las cremalleras».

Capturas de pantalla de Youtube Guinness World Records: