Estas mujeres y hombres que estaban en la portada de “M”

Aureli Filippetti, exministro

A decir verdad, olvidé lo que hice “அ” De METRO Además, cuando miro el título de nuevo siete años después, ¡entiendo por qué! Me digo a mí mismo que los tiempos han cambiado (afortunadamente) mucho: nadie, especialmente no METRO – No más titulares como este sobre un político “Ambicioso, romántico, frágil, atractivo”…

Me recuerda los muchos inconvenientes que sentí para la prensa cuando era ministro, sin importar lo que haga para deshacerme de ellos. Pero aún METRO Como las revistas realmente buenas, ha evolucionado con el tiempo. Se ha vuelto más político, más destacado y más exigente. Además, para mí, una lectura muy interesante. Salí de la manta y recuperé mi libertad. Lea la portada del número 94.

Jonas Anger para la revista M Lu du Monte; Ronan Kill a M Lu magazine du Monte

Héroe de Hyper Catcher Lasana Badili

Francamente, recuerdo bien ese día. Esto fue en diciembre de 2015. Caminamos por el Boulevard Richard-Lenoir cerca de mí (París 11)mi) Tomar fotos. Luego fuimos al hotel con el reportero para una entrevista. Hablamos en detalle sobre lo que sucedió cuando Hyper Catcher y Borde de Vincenne fueron tomados como rehenes y lo que hice. Pero hablamos mucho de mi vida y de todo lo que cambió para mí en unas horas.

Además, es divertido, pero recuerdo muy bien que éramos parte del jurado de Miss Mali y discutimos mucho sobre lo que me enorgullecía. Cuando fui entrevistado METRO, Finalmente comencé a sentirme un poco más cómodo con los medios. Estaba concentrado en no decir tonterías todavía, pero ya me estaba desempeñando mejor que a principios de 2015, momento en el que me pidieron mucho.

Al principio fue tan estresante que no supe qué responder. Porque me da tanta vergüenza la naturaleza … con el tiempo he aprendido, aunque no siempre es un ejercicio fácil para mí. Lea la portada del número 222.

Sandrine Giberlin, actriz

No tienes idea de por qué te gusta una foto. Un Fortiori en sí mismo. Este tiene una cierta vibra para mí. El fotógrafo, Mark Beckmagion, colocó estos patrones coloridos en una mesa y me pidió que jugara con ellos. Normalmente, no me gustan mis fotos, sobre todo para las portadas de revistas… Me gustan los momentos robados, el minimalismo, la sencillez. Ahí está pasando algo.

