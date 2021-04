Estados Unidos inicia la lucha por la tributación mínima de las corporaciones multinacionales

El presidente Joe Biden y la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en la Casa Blanca en Washington el 29 de enero. Kevin Lamarque / REUTERS

La dirección de Biden ha lanzado una campaña para un impuesto mínimo sobre las ganancias corporativas, marcando el final de cuarenta años de competencia fiscal global. Esto es en cualquier caso Propósito revelado, lunes 5 de abril, Janet Yellen : “Estamos trabajando con los países del G20 para acordar una tasa impositiva corporativa global mínima que pueda frenar la carrera”. En un discurso en Chicago anunció al Secretario del Tesoro de Estados Unidos que una competencia justa y una tributación en el planeta permitirían a los estados llevar a cabo sus tareas.

Intervención MYo Yellen debe colocarse en un entorno dual nacional e internacional. Una semana después de que el presidente Joe Biden presentara en Pittsburgh, Pensilvania el 31 de marzo, el plan de inversión de 2,2 billones de dólares se financiará en gran medida con el aumento de los impuestos corporativos: el Sr. Biden quiere aumentar la tasa del impuesto corporativo (CIT) del 21% al 28% cuando era del 35% bajo Barack Obama.

Las clases trabajadoras en el centro del programa político

Es parte del plan del presidente Biden volver a poner a la clase trabajadora en el centro de la agenda política de Estados Unidos y ser financiada por todos, incluidas las empresas. Sin embargo, estos no lo son. “En 2019, 91 empresas de Fortune 500, las más grandes del mundo, incluida Amazon, utilizarán varias lagunas para evitar pagar incluso el uno por ciento del impuesto sobre la renta federal., Condenó al Sr. Pitney en Pittsburgh. No quiero castigarlos, pero está mal. ¿Deberían un bombero y un maestro pagar el 22%? ¿Amazon y otras 90 grandes empresas no pagaron impuestos federales? Pondré fin a esto. “

METROYo Yellen reiteró sus antecedentes políticos: “Asegurar que los gobiernos tengan sistemas tributarios sostenibles que puedan generar ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis, y que todos los ciudadanos compartan la carga de manera justa”.

Con este fin, todas las naciones deben participar, especialmente porque los republicanos ya condenan el programa Biden, un mal competitivo para las empresas estadounidenses. METROYo Dos días antes de la reunión de ministros de finanzas del G20, Yellen pronunció deliberadamente este discurso: Entonces, Estados Unidos no es un perdedor en este movimiento, está pidiendo a sus aliados que se apoyen a sí mismo: “Los planes del presidente Biden (…) Llamar (…) Reconociendo la importancia de trabajar con otros países para poner fin a las presiones de la competencia fiscal y la erosión de la base impositiva corporativa, para renovar el compromiso internacional “., Confirmado MYo Yellen.

