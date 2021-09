Meng Wanzhou, ex directora financiera de la empresa china de telecomunicaciones Huawei, en Vancouver, 24 de septiembre de 2021. Don McKinnon / AFP

En la oficina de su abogado en Vancouver, Canadá, Meng Wancho esperó durante más de una hora el viernes 24 de septiembre. La fallecida jueza estadounidense Ann Donnelly finalmente comenzó su juicio en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, que le allanará el camino. Frente a su pantalla de publicación, la hija del fundador de la empresa china de telecomunicaciones Huawei Ren Zhengfi bebía té, a veces sonreía, intentaba volver a hacerse una parte del cabello, y recibió una fuerte inspiración, destacando este primer encuentro oficial con American. justicia.

Estados Unidos exigió su extradición a Canadá Desde su arresto en diciembre de 2018, se dirigía a México a través del aeropuerto de Vancouver. Este viernes, todo sucedió muy rápido: Meng Wanzhou dejó de leer su acusación; Ella no es culpable de los cuatro cargos en su contra (fraude bancario y transferencias electrónicas y conspiración para cometer estos delitos). El abogado, que fue traducido por un traductor, presentó los términos del contrato sellado con Meng Wancho, que prevé suspender el proceso en su contra hasta las 13:00 horas.Hay Diciembre de 2022 y Meng Wuanzo los abandonan definitivamente si respeta los términos de un acuerdo de buena conducta.

El requisito clave es no disputar el relato de lo que Hawaii, el director financiero de Meng Wanzhou, dice en cuatro páginas, que en realidad controlaba la filial de telecomunicaciones Skycom en Irán y pudo obtener el material prohibido a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Como siempre, este es el uso del dólar (en transacciones realizadas por HSBC, guardado sin conocer los hechos), lo que permite que la justicia estadounidense actúe de manera superficial con terceros.

Éxito de la Fiscalía de los Estados Unidos

En su comunicado de prensa, el fiscal estadounidense Meng Wanshou logró explicar que había admitido sus errores, especialmente durante una presentación de PowerPoint en Hong Kong, donde admitió haber mentido a sabiendas al HSBC Bank sobre la realidad del control de Skycom sobre Hawai. “Su confesión confirma que Meng hizo varias declaraciones falsas como director financiero de Huawei”. Para “Proteger la relación bancaria del grupo” El banco no habría mantenido si hubiera conocido la realidad de sus relaciones con HSBC, acusó la abogada adjunta de Brooklyn, Nicole Bookman.

Sin embargo, Meng Wancho no se declaró culpable de ninguno de los delitos, luego de que se retirara la solicitud de extradición. Únete a su familia en China Después de casi tres años de arresto domiciliario. El acuerdo no se aplica a Huawei, que no está demandando, y el testimonio de Meng Wanzhou, que no puede negar, sin duda será demandado en el caso estadounidense contra la compañía estadounidense.

