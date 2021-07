Esta modelo, que sufrió un accidente de ropa, deja al descubierto su pecho (¡oh la la!).

¡Todas las cosas buenas están llegando a su fin! De hecho, tras quince días de emociones y apariciones más destacadas, la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes tendrá su gran velada de clausura. Sin embargo, antes de esta ruptura hasta el próximo año, algunas estrellas y estrellas siguen subiendo las escaleras. Además, algunas de estas celebridades han experimentado algo de carbón incómodo en la popular alfombra roja. Objeción Te invita a conocer más.

Festival de cine de cannes: Accidentes caóticos de ropa

El evento más esperado

Debido a problemas causados ​​por una infección. Govit-19, La 74ª edición del Festival de Cine de Cannes tuvo que posponerse varias veces. Pero al final, el evento hizo feliz a todo el mundo del cine, por supuesto al público. Desde la ceremonia de apertura, los famosos pasos del Boyce des festivals Testigo Privilegiado El verdadero desfile de las celebridades. Todo comenzó con la llegada de un tribunal arbitral este año presidido por el Director de EE. UU. Pico Sotavento. De estos individuos que tuvieron la masiva tarea de decidir las películas en la competencia, Mylan Farmer y Melanie Laurent pasaron desapercibidos.

Durante dos semanas, una increíble cantidad de modelos, cantantes e influencers se vieron al final del crochet. Algunos looks también han generado un elevado número de reacciones debido a los disfraces elegidos por las estrellas. Algunas personas nunca dejan de crear un evento como este viernes 16 de julio evento del viernes La Modelo de Angelina Jolie. Cuando la hermosa joven posó con un vestido de lentejuelas azul y negro, tuvo que tener un pequeño accidente. De hecho, realmente tuvo que luchar contra los elementos. Especialmente Su hermoso físico revela el conjunto contra el viento para que el viento no vuele. Sin embargo, La La supermodelo obviamente no es suficiente.

Cannes: un gran clásico

De hecho, Angelina Jolie ha revelado muchas cosas. Objeción Te lo explica de inmediato. Fue invitado a la proyección de la película. La Incómodo, Sintió Presentado por Joachim Lafos, La Viví un verdadero momento de soledad frente al objetivo de los mejores fotógrafos de modelos. Señorita elegida Inglaterra Sofisticado 2016 a Realmente tuve que notar que los tirantes de su vestido se cayeron por completo y dejaron al descubierto todo su busto. Bien he oídoTodas las intenciones se centraron en ella para explicar este momento durante mucho tiempo. La verdadera personalidad de grandes eventos como la moda Semana O el Gran Premio de Mónaco, así que ninguna rubia bonita Pasó desapercibido Frente a los medios de comunicación, el público y toda la población de Cannes.

De todos modos, este pequeño accidente me recuerda a otra persona. Este es el accidente que le sucedió a Sophie Marcio en 2005. Todos los fanáticos del Festival de Cine de Cannes, naturalmente, recordarán Impresionante El vestido blanco que lució la actriz. Pero lamentablemente nadie se ha olvidado que su vestido está ahí Falla Descubra la generosidad de sus activos. Casi todos los años, algunas estrellas enfrentan este tipo de problema. Lo más probable es que este sea, obviamente, un proceso completamente coincidente y algunas personas obviamente quieren correr algunos riesgos al elegir su ropa.

una mirada Casi divino

Durante esta gran quincena del Festival de Cine de Cannes, una celebridad en particular creó el evento. Esto es realmente hermoso Bella Hadith Esto elevó la temperatura en Cte d’Azur. ¡Ella es obviamente una tela que no usa nada! Gracias por este trabajo firmado por Jean-Paul Goldier de la colección. Caliente Ropa Primavera-Verano 2022La joven simplemente prendió fuego al crochet. Un verdadero hábito para alguien con millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, la hermana de Gigi Hadith Estaba lejos de ser la única belleza que elevaría la presión arterial del público.

Algo muy talentoso y hermoso Las actrices francesas hicieron lo mismo. De hecho, Melanie Theory también había tomado una decisión audaz. La pareja del cantante Rafael estuvo allí para la proyección de la película el lunes 12 de julio en Cannes. francés அனுப்புதல்; Una foto Realizado por Wes Anderson. Como jefe de la Camera de Jury, su presencia en las gradas fue abrumadora Se espera. Con el increíble vestido verde esmeralda firmado por Christian Dior, su llegada fue como un verdadero espectáculo de fuegos artificiales. Pero un pequeño detalle no escapó a la atención de la audiencia. De hecho, su vestido mostró una transparencia por decir lo menos. En resumen, estos quince días de Cannes estuvieron llenos de momentos muy chic.