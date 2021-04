Esta innovación hará que las discusiones sean mucho más legibles.

Esto facilita el inicio de conversaciones y especialmente si las respuestas se suceden como en una discusión.

Tracción Anuncia la llegada de una nueva función que cambiará radicalmente la estética del chat en vivo. Esta característica se llama Respuestas de chat (Respuestas de chat en francés) y permite a los usuarios del sitio responder al comentario de una persona en un nuevo formato de discusión. En pocas palabras, al hacer clic en un comentario, tiene la oportunidad de responder directamente a esa persona, y su respuesta se mostrará después de este comentario, compensada por el resto del chat. Twitch ha publicado un breve video explicativo de presentación en su cuenta, en el que podemos ver Respuestas de chat Activo.

Las respuestas del chat le ayudan a continuar la conversación, incluso cuando el chat está desactivado. Pruebe nuevos textos de noticias, atajos de teclado y más que ahora están disponibles para todas las comunidades en Twitch. Aprende más: https://t.co/jwrAkCYUU6 pic.twitter.com/DTPr2EFnCB – Twitch (w Twitch) 22 de abril de 2021

Este proceso hará que los chats en vivo en Twitch sean mucho más claros, tanto para el transmisor como para otros espectadores que quieran intervenir. Creará textos de discusión sobre temas específicos e involucrará a la comunidad. La forma recuerda a algo visible GorjeoDe hecho, ya estaba en todas las redes antes de Twitch. Por lo tanto, no se distraerá cuando use esto por primera vez y no habrá problemas para usarlo.

Esta característica entra en funcionamiento casi un año después de haber sido probada. Otras características relacionadas vienen en la misma actualización. Por ejemplo, tiene la oportunidad de iniciar la respuesta presionando las teclas simultáneamente. «Alt Y “Entrada”. Además, puede elegir si Twitch le mostrará todas las respuestas del chat o si son relevantes para usted. Así que este es un paso hacia la fluidez y la personalización en un área de Twitch.