“Espero que continúen su aventura en el estándar antes de siquiera pensar en ir al extranjero …”

Durante una rueda de prensa este viernes por la mañana, Arnaud Bodard no fue el único en expresar una amplia sonrisa.

Sentado a su lado, Mbe Leigh no ocultó su alegría de ninguna manera al ver su última altura de baluarte. Porque es uno de los líderes de este grupo. Un líder con la mentalidad adecuada, alguien a quien he tratado de mantener desde que me incorporé a Standard. Nuestro vicecapitán que progresa por méritos. Arnaud es un gran deportista, pero como tiene una gran personalidad, es un hombre con el que todo el mundo quiere estar. Este es un gran ejemplo para todos los jóvenes que quieren triunfar con nosotros. En el fútbol actual, a veces hay que asegurarle a la gente que esta firma es el ejemplo perfecto. Espero que otros participantes de las negociaciones tengan una idea similar. Continúe su aventura en el estándar por un tiempo antes de pensar en el extranjero.

Se acabó la noticia, es hora de reunirse antes de Amberes. Un club en renovación es difícil de definir ya que hay muchos traslados. “Cuando surge algo nuevo, recopilamos videos para que nuestros jugadores sepan con quién están tratando. Incluso si no soy del tipo que cambia completamente al oponente, hay una manera de prepararlos. Tengo una guía que puede romper cualquier cosa .

Ni siquiera las cifras. “No hay que creerlo demasiado. Amberes será un oponente muy duro de la maniobra, aunque el cero actual sea seis. Para lograr cualquier cosa, tenemos que mostrar la misma mentalidad de los dos primeros viajes, y al mismo tiempo intenta mejorar. Como siempre “

A sus 23 años, Arnaud Bodard ya es uno de los firmes valores de la calidad

Con su contrato anterior expirando en junio de 2023, Arnaud Bodard decidió firmar un nuevo contrato. Porque Standard es su club en el fondo, y sobre todo este criado aún no ha terminado su trabajo en rojo y blanco …

