MADRID (AP) – En medio de informes de que el exmonarca se está preparando para aceptar ingresos no declarados, un funcionario del gobierno español dijo el lunes que Juan Carlos I no era elegible para un tratamiento especial por parte del sistema legal.

El exmonarca, que salió al exterior en agosto en medio de un fraude financiero, quiere admitir que no pagó impuestos, citando fuentes no identificadas de los diarios nacionales El Boss y El Mundo. El Bass dijo que los ingresos no declarados fueron de 000 500 000 (5 000 605 000).