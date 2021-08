“Es tóxico”: testimonio conmovedor del campeón olímpico sobre las expectativas y las redes sociales (vídeo)

En los 400 metros con vallas, la campeona olímpica y plusmarquista mundial estadounidense Sidney McLaughlin compartió su posición y conmovedoras expectativas en cuanto a la gestión de las redes sociales, haciéndose eco del tema de la salud mental de los deportistas que llamó la atención del gimnasta Simon Byles.

“Me duele y me parece una falta de respeto hacer todo bien, pero no lo suficiente. Siempre hay un problema contigo”., Explica el joven campeón de 22 años, entre lágrimas, en un sencillo video frente a la cámara difundido el lunes por la noche en su cuenta de Instagram.

Un verdadero milagro atlético, Sidney McLaughlin, que ha dominado desde su corta edad, se convirtió en la doble campeona olímpica de este verano (400 m vallas, un emocionante récord mundial y 4×400 m de relevos). Su video fue filmado después de los exámenes de Estados Unidos en junio, donde rompió el récord mundial de su disciplina favorita por primera vez.

“Puedo grabar correctamente, decir lo que quiero, hacer lo que quiero, ocuparme de lo que me preocupa, todavía hace que algunas personas se sientan insatisfechas. Me alegro de no vivir más para eso. Mira a los demás, porque un momento como esto puede haberme empujado a tres semanas “, dijo. Se suma a la interpretación de sus creencias cristianas y las expectativas de quienes lo rodean.

“No estamos diseñados para ganar peso, para llamar más la atención, no somos populares”, American, el rostro de su proveedor de equipos en varias sesiones de moda, tiene alrededor de un millón de seguidores en Instagram, lo que lo convierte en uno de los atletas más seguidos del mundo.

“Estoy agradecido por poder hablar con tanta gente (en las redes sociales) que puede que no se haya suscrito a mis registros, pero en el mundo del deporte, a la edad de 21 años (ahora 22), pediré un poco de respeto, habiendo establecido dos veces un récord mundial en los Juegos Olímpicos.

Esperada superestrella de los Juegos Olímpicos de Tokio, el gimnasta estadounidense Simon Byles detuvo abruptamente toda la competencia, destacando los problemas mentales que pueden afectar a los mejores atletas.

Después de su lanzamiento, McLaughlin recibió el apoyo de muchos atletas destacados, incluidos Trevon Bromel, Omar McLeod y once medallistas olímpicos Allison Felix, 4x400m. Te lo doy “.