Es por eso que sus hijos ya no pueden ver Aladdin, Tambo o Aristogatos

Pronto será un año El sistema operativo Disney + está disponible en Francia. Desde su lanzamiento en abril pasado, Disney + ha permitido el uso completo de The Montalorian, lo que permite a muchos aprovechar la enorme lista de dibujos animados de Disney, y todos pueden disfrutar de la primera subida de precios muy rápidamente. Hoy, Disney está tratando de ocultar algunos “clichés” de sus trabajos anteriores.

Disney controla la visibilidad de algunas de sus obras …

De hecho, en los últimos días, “Magia de disney“Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces. Como resultado, la sección “bebé” del servicio ya no es Aladdin, The Aristogatos, Beauty and the Trump, Peter Bonn, Tambo “Some”Los clichés y otros estereotipos de décadas anteriores ya se consideran irrelevantes en ese momento.“Como explica Disney, 2021 ya no será rentable.

Entonces, al igual que los gatos siameses en Los aristogatos, las fotos cuestionables con los amarindios (Peter Panil) que serían una preocupación real para Disney ciertamente no fueron eliminadas del escenario, pero no estaban disponibles. Que a través del perfil “Excelente”En Disney +.

Entonces, a partir de ahora, cuando comiences una caricatura como Aladdin, Tambo o The Aristocats en Disney +, experimentarás la llamada “Alerta de contenido”.

Este último dice: “Este programa incluye representaciones fechadas y / o trato negativo de personas o culturas. Estos estereotipos no existían en ese momento y todavía existen hoy. En lugar de eliminar este contenido, nos gustaría reconocer su influencia perjudicial para no repetir los mismos errores, entablar una conversación y crear un futuro que lo abarque todo. “

En resumen, como cualquier otro contenido explícito, aproveche al máximo algunas buenas caricaturas antiguas “.Hecho en Disney“Tienes que ser un adulto hoy …